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Продуктивная забота: как снизить уровень нервного напряжения в офисе

Почти 80% работников рассказали о желании уволиться из-за постоянного стресса
Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Eisenhuth
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В России выросло число компаний, внедряющих психологическую помощь для сотрудников. Об этом рассказали представители медицинского сервиса «СберЗдоровье». Как стресс влияет на эффективность работников, почему он подрывает здоровье и для чего нужно выявлять тревогу на ранней стадии, выясняли «Известия».

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Психологическая поддержка

Как рассказали «Известиям» в «СберЗдоровье», в этом году пакеты психологической помощи для работников приобретали почти в семь раз чаще, в прошлом. Четверть всех контрактов компаний, обращавшихся за покупкой решений цифровой медицины, включали в себя психологическую поддержку. Число онлайн-консультаций с психологами в B2B-сегменте выросло на 53%.

— Сервисы психологической помощи чаще приобретает крупный и средний бизнес. Среди предприятий малого бизнеса такие пакеты в основном собственники покупают для себя и своей семьи, — отметили в пресс-службе сервиса.

Продуктивная забота
стресс
Фото: Global Look Press/john cummings

По мнению экспертов, есть несколько причин возросшей популярности таких программ. Для бизнеса это один из способов помочь работникам в сложном эмоциональном состоянии и снизить уровень выгорания. Кроме того, так компании могут снизить число конфликтов, уменьшить текучесть кадров и, как следствие, повысить эффективность работы.

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— По нашим оценкам, спрос на психологическую поддержку продолжит расти. Всё больше людей осознают ее важность, это же понимает и бизнес, — заключили в «СберЗдоровье».

Уровень стресса

По данным исследования «Зарплата.ру», более половины россиян постоянно испытывают стресс на работе, а 79% сотрудников даже готовы уволиться из-за нервного перенапряжения. В опросе, проведенном сервисом по поиску вакансий и персонала, участвовали 2250 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

58% участников опроса признались, что стресс присутствует на их работе время от времени, 29% заявили, что сталкиваются с напряженными ситуациями редко, а 6% — практически живут в них. Остальные 7% посчитали, что работают в спокойной обстановке.

Самыми стрессовыми ситуациями сотрудники назвали проблемы, которые невозможно решить самостоятельно (54%), большой объем заданий (45%), ошибки (32%), сложные отношения с коллегами или начальством (29%), срывы сроков по задачам (28%) и конфликты с клиентами/заказчиками (18%).

Продуктивная забота
офис
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

При этом, по словам респондентов, только 39% работодателей «практикуют разные способы уменьшения стресса и стараются создавать в коллективе благоприятную обстановку».

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Большинство россиян считает, что ситуацию могло бы улучшить создание доброжелательной атмосферы в коллективе (59%), смена руководителем стиля управления (55%) и снижение рабочей нагрузки (43%). Многие хотели бы, чтобы на их работе появились более комфортные условия для обедов и отдыха (32%), мероприятия на сплочение — например, совместные выезды (30%) или корпоративный спортзал. 28% признались, что им не помешала бы профессиональная психологическая поддержка.

Признаки стресса

Как объясняет «Известиям» директор департамента клиентского сервиса BestDoctor Георгий Кругликов, стресс — это системный ответ организма, в который в первую очередь вовлекаются симпатическая нервная и эндокринная системы. Стресс у сотрудников можно выделить по нескольким регулярным симптомам.

— Симптомы можно поделить на три стадии. Первыми проявляются поведенческие: раздражительность при общении с людьми, трудности в принятии решения, потеря чувства юмора, подавленный гнев, трудности концентрации, неспособность к завершению поставленных перед собой задач, — рассказывает эксперт. — У сотрудника может появиться чувство, что окружающие настроены к нему враждебно, желание плакать из-за мелких проблем, отсутствие интереса к деятельности вне работы и постоянная усталость.

Продуктивная забота
боль
Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose

Если стресс не отследить на этой стадии, то появятся уже физические симптомы. Они выражаются в обострении сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, неврологических заболеваний, сахарного диабета второго типа, хронической боли в спине, появлении головной боли и головокружений.

— Наконец, на третьей фазе симптомы утяжеляются и становятся более продолжительными. Появляется риск развития стойких стресс-связанных расстройств, — говорит эксперт BestDoctor.

Как стресс вредит работе и здоровью

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Как отмечает врач психотерапевт, основатель клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин, обычно стресс задевает тех, кто испытывает чувство тревоги и вне работы. Например, людей, у которых есть проблемы дома или болеет кто-то из родственников, — любая внештатная ситуация выбивает их из колеи.

— Сильнее всего страдает эмоционально лабильная группа, то есть люди с повышенной тревожностью. Мы живем в переломное время, а значит, и в состоянии неопределенности — для таких людей это становится сложным периодом адаптации. Они чувствуют себя уставшими, нервными и даже подавленными, не видят возможностей и зоны роста, — добавляет психолог Анна Сухова.

Так или иначе, стресс у сотрудников чаще всего негативно сказывается на работе. Человеку сложно спланировать время и выполнять задачи, а общая апатия мешает сосредоточиться. Такое состояние в дальнейшем приводит к выгоранию и желанию уволиться.

Продуктивная забота
влияние
Фото: Global Look Press/photothek.net via/Ute Grabowsky

— Есть два вида стресса: дистресс, который разваливает психику и здоровье, и эустресс, имеющий позитивное влияние. Когда происходит что-то нестандартное и люди вынуждены к этому адаптироваться, то это часто «хороший» стресс, приносящий пользу и новый опыт. В то же время деструктивные вещи полностью выбивают человека из колеи. В таком состоянии люди неэффективны, они склонны принимать ошибочные решения, — объясняет Артем Толоконин.

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Постоянное напряжение вредит и здоровью человека. Если сотруднику вовремя не оказать поддержку, то у него могут обостриться хронические заболевания, из-за этого ему придется уйти на больничный и полностью выпасть из рабочего процесса. В дальнейшем пациенту потребуется долгая и дорогая восстановительная терапия.

Как справиться со стрессом

Руководство компании может помочь сотрудникам в борьбе со стрессом. Во-первых, говорит Георгий Кругликов, как минимум стоит обсудить вопросы, которые тревожат человека. Также можно провести для работников групповые сессии с психологом, направленные на развитие базовых антистресс-навыков.

— Если вы видите, что коллега находится в сильном напряжении, вы можете с ним поговорить и показать, что он вам небезразличен. Когда человек проговаривает свои проблемы, ему уже становится легче, — говорит Артем Толоконин. — Но если разговора недостаточно и вы видите, что коллега не может справиться сам, нужно порекомендовать ему обратиться за помощью психолога или психотерапевта.

Продуктивная забота
йога
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Конечно, в стрессовой ситуации человек и сам должен заботиться о себе. В первую очередь важно нормализовать сон и питание, а затем добавить физические нагрузки. Даже 30 минут умеренной тренировки или занятия йогой смогут поднять человеку настроение.

— Для того чтобы стать более стрессоустойчивым, важно контролировать все сферы своей жизни — не только связанные с работой, но и с личной, семейной жизнью и взаимоотношениями с самим собой. Если вы счастливы, то с большей долей вероятности, нагрузка на работе не сильно вас заденет, — считает Артем Толоконин.

В случае если человек понимает, что работа ему совсем не по душе, — он больше не получает удовольствия и не видит перспектив развития — возможно, лучшим выходом станет смена деятельности. Для профилактики потери жизненного смыла и кризиса среднего возраста очень важно чувствовать, что жизнь не стоит на месте. Со сменой работы всегда открываются новые перспективы и приходит чувство новизны — а это всегда полезно, заключает эксперт.

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