Дай мять: чем хороши антистресс-игрушки

Крутить от волнения прядь волос, теребить воротничок, грызть карандаш или катать по столу хлебный мякиш не имеет смысла в эпоху антистресс-игрушек. Специалисты ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора провели первый этап экспериментальной исследовательской работы по изучению особенностей влияния всевозможных поп-итов, сквишей и мялок на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей. Действительно ли такие игрушки снижают тревожность и даже помогают меньше скучать в разлуке с близкими — в материале «Известий».

Играючи избавиться от тревоги

Новосибирские ученые настроены позитивно: по их мнению, антистресс-игрушки могут не только избавлять от стресса и воздействовать на мелкую моторику рук, но даже способны заменить маленьким россиянам гаджеты — бич наших дней. Планируется даже разработка методических рекомендаций о порядке использования таких предметов в образовательном процессе. Специалисты НИИ гигиены работают над исследованием ожидаемых эффектов воздействия антистресс-игрушек на детей, прогнозированием подобных эффектов и оценкой их долгосрочности.

«Изучению подлежат показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения дозированных заданий, потребность в вербальном общении», — говорится на сайте института.

Дай мять Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jorge Gil

По данным специалистов, антистресс-игрушки действительно воздействуют на центральную нервную систему благодаря мелкой моторике пальцев и за счет переключения внимания. Это обеспечивает быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой.

— Исследование будет проводиться на протяжении всего учебного года и летних каникул. Сейчас завершен первый фрагмент экспериментального этапа. Получены первые результаты, которые позволят скорректировать ход дальнейших исследований и сконцентрировать внимание на выявленных особенностях физиологических реакций детей на контакт с игрушкой, а также в ходе повторных наблюдений установить повторяемость полученных результатов , — рассказал «Известиям» заместитель директора ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора кандидат медицинских наук Сергей Романенко.

По словам эксперта, после дозированного контакта с антистресс-игрушками более чем у двух третей детей отмечалось снижение тревожности, не было замечено ухудшение настроения, были стабильными показатели умственной работоспособности, была менее выражена реакция на нагрузку.

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Богатый выбор

На первом этапе исследований специалисты НИИ изучали такие игрушки, как сквиши и поп-иты. В будущем планируется расширить перечень, добавив в него браслеты-тянучки, снаперсы (игрушки-эспандеры с двумя присосками внутри), мячи на резинке и липкие шарики (мячики), которые ребята любят кидать на гладкую поверхность.

Поп-ит (буквально — «лопни это») пережил пик популярности 1,5 года назад, когда в России был настоящий бум на эту игрушку. Теперь дети реже просят родителей купить им забавные безделушки, а зря.

— Основное действие поп-ита — надавливание, при котором он издает приятный звук. Всё это эффективно для снижения тревоги, концентрирует внимание на игрушке, перед ребенком ставится задача «лопнуть» все пузырьки на панели. Такая игрушка — эффективный способ переключения внимания, отвлекает от неприятных мыслей , — комментирует Сергей Романенко.

Не менее любима детьми «обнимашка» сквиш, выполненная из тактильно приятного материала. По словам эксперта, ее можно рекомендовать для ребят, которые постоянно нуждаются в контакте с близкими людьми и испытывают стресс от их отсутствия. Эту игрушку хорошо сжимать и мять для снятия напряжения.

— Браслеты-тянучки изготовлены из приятного материала, который полезно растягивать для снятия напряжения, тревоги, переключения внимания. А снаперс при сжимании издает приятный щелкающий звук: ожидаемый эффект от этого действия — снижение тревоги , — комментирует Романенко.

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Снизить тревогу помогают и любимые развлечения мальчишек — мячи на резинке. Похожие мячики имеются у владельцев собак и популярны в тех семьях, где отцы занимаются боксом. Конечно, игрушка-антистресс выглядит несколько иначе. Предназначена она для снижения тревоги и концентрации внимания малыша. Ребенок бросает мячик, кругляш тут же возвращается в ладошку — дети любят повторять эти действия. Популярны у детворы и липкие мячики.

— Такой шарик тоже должен способствовать снижению тревоги, концентрации внимания. Дети бросают липкие игрушки на стены, зеркальные дверцы или другие гладкие поверхности. Они прилипают, затем спокойно скатываются вниз, то теряя, то восстанавливая форму , — описывает Сергей Романенко принцип действия популярной игрушки.

Единственный минус таких безделушек, по мнению бывалых родителей, в том, что со временем они теряют липкость, «собирая» на себя пылинки и соринки. К счастью, их цена не очень высока.

Поп-иты вместо шнурков

Детские психологи также положительно оценивают антистресс-игрушки, придавая им огромное значение.

— Эти предметы направлены на развитие мелкой моторики. В коре головного мозга доля, отвечающая за двигательные способности кистей рук, расположена совсем рядом с речевой зоной мозга. Поэтому можно говорить о том, что если у ребенка плохо развита моторика, то от этого будет страдать речь, и наоборот. К тому же пальчиковая активность помогает успокоиться, отключиться от стрессовой ситуации, прожить эмоции и «устаканить» ту или иную информацию , — комментирует Анна Тимофеенко, руководитель направления психологической поддержки подросткам образовательной компании MAXIMUM Education.

По словам специалиста, антистресс-игрушки особенно актуальны для детей, так как на физиологическом уровне им сложнее справляться с обилием эмоций и перевозбуждением. Анна Тимофеенко сетует, что уровень развития мелкой моторики у современных ребят по сравнению с другими поколениями в разы меньше. В частности, сегодня не так активно уделяется внимание развитию двигательной активности пальцев детей дошкольного и младшего школьного возраста. Этому способствует и современное устройство быта: малыши не застегивают пуговицы, так как на одежде их чаще всего заменяют молнии, а вместо шнурков на обуви красуются липучки.

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— Родители сами порой ограничивают возможность развития мелкой моторики, постоянно одергивая карапузов: «не ковыряйся в земле, сейчас весь заляпаешься» или «ой, не надо пластилин, в нем будут все стены». Не говоря уже о том, что во время отдыха современные дети чаще всего держат в руках гаджеты , — рассуждает Тимофеенко.

Эксперт отмечает, что ребята с удовольствием тянутся к поп-итам и симпл-димплам именно потому, что у них есть потребность в развитии мелкой моторики. И это прекрасно: любые тактильные игрушки — спиннеры, симпл-димплы, слаймы и жвачки для рук — помогают сконцентрироваться, сбросить стресс и действительно полезны для психики, поскольку дают ребенку возможность разнообразить свой тактильный опыт.

— Важно только, чтобы использование таких игрушек не становилось основным способом отвлечения и успокоения ребенка, потому что все-таки это своего рода костыль для проживания стресса. И в идеале хорошо, чтобы со временем ребенок сформировал какой-то другой механизм проживания эмоций , — продолжает Тимофеенко.

Перспективы использования в учебном процессе антистресс-игрушек психолог оценивает положительно — чем больше занятий, развивающих мелкую моторику и тактильный опыт, тем лучше.

Долой беспокойные мысли

Практикующий клинический психолог, психотерапевт, эксперт программы «Травли NET» благотворительной организации «Журавлик» Мария Афонина подчеркивает важность того, какой цели служат поп-ит, симпл-димпл и подобные им вещи.

— Например, если у ребенка есть нереализованная потребность в получении определенных сенсорных ощущений, то он может начать грызть ногти, накручивать на палец прядь волос, ковырять кожу на пальцах и др. Эти сенсорные ощущения можно попробовать получить через антистресс-игрушки, правильно подобрав их. Тогда интенсивность нежелательного поведения постепенно снизится , — комментирует Афонина.

Использование антистресс-игрушек идет на пользу и в том случае, если накопилось утомление. Например, когда ребенок долго пишет какую-то работу или выполняет объемное домашнее задание, его работоспособность потихоньку снижается, а напряжение растет. Небольшой отдых и переключение внимания на простые действия с антистресс-игрушками в этой ситуации помогут восстановиться и продолжить работу более эффективно.

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— Еще один удачный пример использования детьми антистресс-игрушек — это работа с беспокойными мыслями. Когда уровень тревоги повышен, человек начинает прокручивать такие мысли в голове, что еще больше усиливает тревогу. Поэтому очень важно научиться их отодвигать. Но необходимо не просто перебирать в руках игрушки, а переводить фокус внимания с беспокойных мыслей на совершаемые действия и сенсорные ощущения , — продолжает психотерапевт.

Если нет возможности купить антистресс-игрушки, клинический психолог советует придумать им замену из подручных средств. Например, мять в руках кусочек мягкого пластилина, перебирать четки или бусины, разбирать и собирать кубик Рубика, наматывать клубок ниток, катать на пальце массажное кольцо су-джок или обычную резинку, ну и, конечно, лопать пузырьки воздуха на упаковочной пленке. Положительное воздействие может оказывать любая монотонная деятельность — вышивка, вязание, алмазная мозаика. Взрослым помогают снимать стресс простые бытовые дела — глажка, разборка шкафов, мытье посуды. Важно только, чтобы организм получал нужные ему сенсорные ощущения, а сама деятельность была бы привычной и несложной, подчеркивает эксперт.