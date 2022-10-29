Нежный покров: как живут люди-бабочки

С 25 по 31 октября в мире проходит Международная неделя буллезного эпидермолиза. Это редкое генетическое заболевание, при котором даже легкое прикосновение к коже может вызвать серьезное повреждение, также наблюдаются проблемы в функционировании всех остальных систем организма. По предварительным оценкам, в России около 5 тыс. таких пациентов. Вместе с благотворительным фондом «Дети-бабочки» «Известия» рассказывают о том, как живут люди с буллезным эпидермолизом.

Что такое буллезный эпидермолиз

Людей, которые родились с этим заболеванием, называют «бабочками» по одной простой причине — их кожа ранима, как крыло бабочки. В фонде замечают: за метафорическим образом скрывается необходимость ежедневных многочасовых болезненных перевязок, дорогостоящего ухода за кожей и постоянной борьбы с ограничениями .

Название болезни — буллезный эпидермолиз (БЭ) — происходит от латинского слова bulla («пузырь»). Даже от небольшого трения у пациента появляются пузыри, превращающиеся затем в раны. Беда в том, что кожей проблемы не ограничиваются — при этом заболевании страдают желудочно-кишечный тракт, почки, сердце, органы зрения, опорно-двигательный аппарат . Частое осложнение — плоскоклеточный рак кожи.

— БЭ — не одно, а целая группа заболеваний, которая насчитывает больше чем 30 подтипов, некоторые из них очень тяжелые , — рассказала «Известиям» врач-дерматовенеролог ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России Маргарита Гехт. — Но гораздо большее количество людей живет с простыми формами, которые имеют более мягкие проявления или проявляются только со стороны кожи головы или только слизистых оболочек и ногтей, и это тоже буллезный эпидермолиз.

Нежный покров Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Whitehotpix

Изучением и лечением болезни во всем мире занимается Международная ассоциация DEBRA International, основанная в 1978 году. Представителем ассоциации в России является фонд «Дети-бабочки».

Жить с этим заболеванием можно, но сложности приходится преодолевать очень серьезные. Фонд «Дети-бабочки» рассказывает несколько историй своих подопечных, которые столкнулись с тяжелой формой заболевания. Например, один из них — Миша Бальзанников. Когда ему было семь лет, родители заметили, что ему трудно глотать — стеноз пищевода из-за рубцовых изменений. С тех пор он вынужден был три-четыре раза в год проходить в больнице процедуру бужирования пищевода (увеличение просвета пищевода для восстановления его проходимости). В 12 лет ему провели баллонную дилатацию в Национальном центре здоровья детей. Это очень помогло — парень смог набрать вес и догнать в росте своих сверстников.

Еще одна серьезная проблема — зубы. Раньше «бабочкам» рекомендовалось удалять коренные зубы, так как лечение считалось невозможным из-за травматизации. Даже чистить зубы сложно. 11-летний Николас Козында, еще один подопечный фонда, не может есть твердую пищу, так как травмирует ей десны, и вынужден быть очень осторожным при чистке зубов. А когда зубы заболели, родители были в ужасе — вмешательство стоматолога несет риск появления новых травм. К счастью, медики научились справляться и с этими проблемами: лечили зубы под седацией, что позволило свести к минимуму возможность повреждений . Восстановительный период был длительным, но зубы у Николаса теперь не болят, и удалять их не пришлось.

Для защиты кожи «бабочки» ежедневно используют бинты и повязки. Но не обычные бинты, а специальные — их называют «вторая кожа». Уход за поверхностью тела очень дорогой: на заботу о ребенке с тяжелой формой буллезного эпидермолиза тратят до 500 тыс. в месяц, перевязка может длиться несколько часов.

Нежный покров Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Сколько россиян страдают буллезным эпидермолизом

Буллезный эпидермолиз относят к орфанным заболеваниям, разные его типы встречаются с частотой от одного пациента на 70–125 тыс. новорожденных (по другим данным — 50–100 тыс. новорожденных).

Маргарита Гехт уточняет — почти в каждой стране есть люди, которые имеют тот или иной тип и форму БЭ.

— По информации Всемирной организации DEBRA international, в мире живет около 500 тыс. человек с буллезным эпидермолизом , — говорит она. — Если говорить о России, у нас в стране по меньшей мере 5 тыс. человек с данным заболеванием. И это не считая тех, кто, возможно, и не знает, что у него именно БЭ, а не «пузырчатка» или «инфекционный аллергический дерматит», который ему всю жизнь ставят врачи.

В фонде «Дети-бабочки» сообщили, что с 2020 года ведут регистр больных буллезным эпидермолизом и ихтиозом (другое заболевание — характеризуется нарушениями ороговения кожи) и в скором времени смогут озвучить конкретные цифры.

Откуда берется заболевание

Это генетическое заболевание, и оно незаразно — это особенно важно понимать в том контексте, что заболевания кожи — самые стигматизированные из-за невозможности скрыть проявления болезни.

Эксперт фонда по клинической генетике, к.м.н., заведующая консультативным отделением Медико-генетического центра, врач-генетик ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Юлия Коталевская поясняет: ребенок может родиться в семье абсолютно здоровых родителей. Это не зависит ни от достатка, ни от образования и образа жизни.

Нежный покров Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Он может унаследовать его от больного родителя, родиться у здоровых родителей, являющихся носителями вредных мутаций, или может внутриутробно произойти так называемая мутация de novo — и ребенок тоже будет болен при абсолютно здоровых родителях , — рассказала она «Известиям».

Более того, не всегда сразу становится понятно, что у ребенка это заболевание есть . У Дмитрия Пшеничникова из Казани (сейчас ему три года) всё нормально было до года, но вскоре стали появляться высыпания и пузыри, которые быстро заживали, но появлялись снова и снова. Врачи не сразу смогли поставить диагноз — просто не были знакомы с этой болезнью.

Похожая история у Маргариты Мироновой из Ярославля (ей уже восемь лет) — родители обратили внимание, что любые раны на коленях и локтях дочки не заживают, образуются пузыри, а врачи всё никак не могли понять, что происходит. Назначали гормональные мази, советовали везти на море, ставили псориаз... Только один профессор из областного кожно-венерологического университета смог поставить правильный диагноз. Причем выяснилось, что подобные проявления были у многих родственников: у старшей сестры, у которой были проблемы с ногтями, у дедушки и папы, которые служили в армии и потеряли все ногти в кирзовых сапогах, заработали шрамы на месте незаживающих ран, и у других.

— Если ребенок рождается с повреждением кожи или вскоре после рождения начинают появляться пузыри, то диагноз, особенно врачу с опытом ведения пациентов с БЭ, очевиден , — говорит Коталевская. — Правда, нужно отметить, что у новорожденных есть свои особенности и в таком раннем возрасте определить разновидность БЭ не всегда возможно, а тип заболевания влияет на прогноз его течения. Если заболевание проявляется в первые месяцы жизни, существуют сложности в диагностике. В большинстве случаев врачи общей практики думают про редкие заболевания в последнюю очередь, и такой пациент может достаточно долго наблюдаться с разными диагнозами.

Нежный покров Фото: Global Look Press/ZB/Waltraud Grubitzsch

Можно ли прогнозировать появление БЭ

— Разнообразие вариантов появления болезни затрудняет тактику прогнозирования рисков рождения ребенка с БЭ в случаях, когда в семье никогда не было пациентов с таким диагнозом , — продолжает Коталевская. — Если это первый пациент в семье, для таких семей практически нет способов диагностики на этапе планирования беременности.

Она отмечает, что внутриутробно невозможно увидеть кожу плода, поэтому при ультразвуковой диагностике не видно признаков заболевания . Кроме того, зачастую проявления начинаются только в первые месяцы жизни ребенка.

А вот семьям, где уже есть ребенок или родитель с диагнозом буллезного эпидермолиза, можно помочь, проведя комплексное генетическое обследование и уже затем определившись с прогнозом потомства и методами обследования плода.

Могут ли «бабочки» жить полной жизнью

К сожалению, излечить буллезный эпидермолиз пока нельзя. Но не очень тяжелые формы заболевания позволяют пациентам жить полной жизнью . Например, Гоша Шафортостов из Белгорода занимается музыкой — может быть, в том числе потому, что из-за буллезного эпидермолиза сильно ограничен в выборе занятий. Сейчас он скрипач, студент музыкального колледжа.

Другая история: Дарья Ухова, девушка с диагнозом «буллезный эпидермолиз», 14 февраля 2021 года узнала о своей беременности. Она приняла решение сохранить ребенка, ради этого отложила операцию по восстановлению кистей рук (пальцы при этом заболевании нередко слипаются), хотя дата была уже назначена. Беременность протекала непросто, организм с трудом справлялся с двойной нагрузкой, но всё завершилось хорошо: 7 октября у нее родился абсолютно здоровый ребенок.

Нежный покров Фото: РИА Новости/Павел Львов

Член Общественной палаты РФ, руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова говорит: к сожалению, от таких детей могут отказываться в роддоме. Сейчас есть несколько детей с буллезным эпидермолизом, которые живут в детских учреждениях, но большинство отказников с БЭ нашли новые семьи.

— Часть приемных родителей знакомы с этим диагнозом — это люди, у которых есть кровный ребенок с БЭ или они сами родились с заболеванием, а для кого-то это первое столкновение с БЭ, — рассказала она «Известиям».

У Олеси Косимовой и ее мужа Вадима пятеро детей. Четверо из них — «бабочки», как и сама Олеся. Двое родились в их семье, двое — приемные. А пятый ребенок родился абсолютно здоровым.

Алена Куратова замечает, что сейчас врачи уже не уговаривают родителей отказаться от ребенка с БЭ, как это было раньше.

Как помочь детям-бабочкам

Одна из серьезных проблем, с которой начали справляться только в последнее время — недостаток информации о заболевании у врачей, особенно в регионах.

Сейчас фонд проводит обучение региональных специалистов, семья с новорожденной «бабочкой» получает помощь в первые дни или даже часы жизни ребенка благодаря осведомленности врачей о болезни, однако до конца проблема так и не решена.

Алена Куратова замечает, что за 12 лет фонд обучил свыше 12 тыс. специалистов из России и стран СНГ.

— Существует онлайн-академия проблем кожи Skill for Skin, где медицинские специалисты могут ознакомиться с самыми разными аспектами ведения пациентов с буллезным эпидермолизом, — говорит она. — Совместно с БФ «Круг добра» мы проводим серию выездных патронажных визитов, в рамках которых региональные дерматологи и педиатры имеют возможность пройти обучающий модуль от экспертов фонда. Сегодня осведомленность врачебного сообщества о БЭ на порядки выше, чем раньше, и мы будем делать всё, чтобы ситуация продолжала улучшаться.

Нежный покров Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius

Алена Куратова отмечает, что раньше часть расходов по обеспечению пациентов перевязочными материалами и медикаментами брал на себя фонд, но сейчас происходит становление системы государственной помощи таким пациентам благодаря совместному проекту с государственным внебюджетным фондом «Круг добра».

— Мы добились централизованного и гарантированного обеспечения за счет госбюджета пациентов с тяжелыми формами буллезного эпидермолиза самыми дорогостоящими и востребованными перевязочными средствами — губчатыми и сетчатыми повязками, а также бандажами для их фиксации, — рассказала она. — На сегодняшний день фонд «Круг добра» одобрил заявки на гособеспечение 119 пациентов из 64 регионов РФ с дистрофической формой БЭ, и работа в этом направлении продолжается.

По ее словам, сейчас государство всё больше включается в проблемы таких пациентов: их госпитализируют по ОМС, оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

— Новорожденных с тяжелыми формами БЭ принимает НМИЦ имени академика Кулакова, детей более старшего возраста — Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, взрослых пациентов — Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России , — говорит Куратова. — Различные федеральные медучреждения помогают бороться с основными осложнениями БЭ — срастанием пальцев, сужением пищевода, онкологическими проблемами.

Еще одно направление — организация сети региональных центров генных дерматозов, где пациенты могут получить амбулаторно большую часть квалифицированной помощи, необходимых обследований и консультации узких специалистов. Центры генных дерматозов будут работать и с другими наследственными заболеваниями кожи.

Нежный покров Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michaela Begsteiger

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев рассказал «Известиям», что уже более десяти лет вопрос медицинского сопровождения пациентов с буллезным эпидермолизом «находится на особом контроле у главных внештатных дерматологов» в регионах России.

— После того как заболевание было отнесено к орфанным, большинство субъектов стало оказывать дополнительную поддержку пациентам за счет выделения средств на медицинские изделия из региональных бюджетов , — говорит он. — Кроме того, фонд «Круг добра» наделен полномочиями по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей с редкими орфанными заболеваниями, в том числе с буллезным эпидермолизом.

Что делать при рождении ребенка-бабочки

Маргарита Гехт отмечает: почти в каждом регионе врачи сейчас знают, что если ребенок родился с отсутствием кожи или проявлениями на коже непонятного генеза, необходимо сразу связаться с фондом «Дети-бабочки», и медицинская команда фонда сразу же организует удаленный консилиум, даст всю необходимую информацию врачам и семье, организует доставку необходимых медикаментов для новорожденного.

Гехт дает небольшую инструкцию для родителей и врачей на случай рождения ребенка с буллезным эпидермолизом.

Членам семьи:

· Не паниковать и понимать, что вы не одни с такой бедой, есть люди, которые подхватят, поддержат и научат жить с этим заболеванием.

· Зайти на сайт БФ «Дети-бабочки» deti-bela.ru.

· Связаться с фондом любым удобным способом, рассказать о нем врачу в отделении патологии новорожденных.

· Записать все вопросы, которые волнуют семью, подготовить фотографии и данные на ребенка.

· Ответить на звонок или сообщения врача БФ «Дети-бабочки».

Нежный покров Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner

Врачам:

· Зайти на сайт БФ «Дети-бабочки», связаться с фондом любым удобным способом.

· Рассказать о ребенке, подготовить фотографии и краткую выписку из истории болезни и гинекологического анамнеза матери.

· Быть готовыми принять специалиста фонда (врача или медсестру) в стенах своего медицинского учреждения и адресную помощь в виде медикаментов.