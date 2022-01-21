Пусть маму услышат: родителям хотят облегчить доступ в реанимации

Минздрав просят упростить допуск родителей больных детей в отделения реанимации. Предложение исходит от фонда «Детский паллиатив», одного из участников проекта «Открытая реанимация». В рамках этого проекта в восьми регионах России провели эксперимент — существенно упростили допуск родителей в отделения реанимации. Результаты позитивно оценили и врачи, и сами родители. Сейчас, по данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), в России около 700 отделений реанимации и интенсивной терапии, однако в подавляющем большинстве из них родители не имеют возможности находиться со своими больными детьми.

Родители помогают

Более половины врачей (57,1%) положительно отзываются о помощи, которую родители маленьких пациентов оказывают, если их пускают в отделения реанимации: 42,2% оценили участие членов семьи в уходе за детьми на «хорошо», еще 14,9% поставили «отлично». Таковы результаты исследования, которое провел фонд «Детский паллиатив» совместно с НИИ имени Пирогова и Ассоциацией детских реаниматологов-анестезиологов.

Мониторинг проводился в рамках проекта «Открытая реанимация», инициированного Агентством стратегических инициатив (АСИ). С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года на базе больниц в восьми регионах России существенно упростили доступ родителей в отделения реанимации, где находились их дети. Эксперимент проводился в Приморском и Хабаровском краях, Удмуртии, Карелии, Татарстане, Тамбовской, Тюменской и Калининградской областях. Целью исследования было установить, как пребывание родителей юных пациентов в реанимации влияет на них, медиков и на работу лечебных учреждений.

Пусть маму услышат Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Агентство стратегических инициатив ведет проект «Открытая реанимация» совместно с благотворительными фондами Константина Хабенского, «Детский паллиатив» и «Вера» еще с 2017 года. За это время сделано очень многое: эксперты проекта рассказывают родителям об их праве быть рядом с детьми, консультируют врачей, объясняют, как эту практику внедрять безопасно и максимально комфортно прежде всего для пациентов, — рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. — И нам было важно получать обратную связь от семей, от медицинского персонала больниц, которые следуют принципам «открытой реанимации». Посмотреть на финансовые показатели — затратно ли это для лечебных учреждений.

Согласно полученным результатам, родители помогают медперсоналу с санитарно-гигиеническими процедурами, кормлением ребенка, следят за работой оборудования, которое к нему подключено.

Упрощенный допуск в реанимацию позволил снизить количество жалоб на работу больницы со стороны родителей. Более половины опрошенных мам и пап (52,5%) оценили на «отлично» полноту и понятность информации о проводимых детям процедурах, почти 30% поставили оценку «хорошо». Они также остались довольны слаженностью работы персонала отделения, доброжелательностью со стороны врачей.

При этом, по данным мониторинга, пребывание родителей пациентов в реанимации не приводит к дополнительным затратам. Авторы исследования сравнили расходы на бахилы, маски, дезинфицирующие средства для рук, мебель, бытовую технику в 2017 году, когда реанимации были закрытыми, и в 2021 году, когда родители уже могли находиться с детьми. Значительных различий между суммами не было.

«Результаты исследования будут направлены в Министерство здравоохранения России для возможного включения в методические рекомендации по использованию практики «открытая реанимация» , — говорится в результатах мониторинга.

Кто стоит на входе

По данным Агентства стратегических инициатив, сегодня в России около 700 отделений реанимации в детских больницах и в подавляющем большинстве из них родители не имеют возможности находиться со своими больными детьми. «Вопреки как международному, так и российскому законодательству традиция запрета на доступ в реанимацию настолько укоренилась, что считается чуть ли не нормой» , — отмечается в описании проекта «Открытая реанимация» на сайте АСИ. При том что закон «Об основах охраны здоровья» устанавливает право родителей на совместное нахождение с ребенком в стационаре больницы и не делает различий между обычными отделениями и реанимациями.

Посещение пациентов в реанимации регламентируется и приказом Минздрава № 869н от 19 августа 2020 года. Навестить больного в отделении можно с учетом его состояния, соблюдения противоэпидемического режима и интересов сотрудников лечебного учреждения. Если человек находится в тяжелом состоянии или палате интенсивной терапии, визитеров пускают только с разрешения заведующего.

Пусть маму услышат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

Кроме того, существует информационно-методическое письмо Минздрава, где прописаны правила посещения. Визитер не должен болеть, быть пьяным, мешать медицинскому персоналу и т.п.

— Конечно, родители в реанимации мешают, но мы ничего с этим поделать не можем. Они же требуют внимания только к своему ребенку, а мы обеспечиваем жизнедеятельность всех пребывающих в реанимационном отделении. Проблема только в этом , — рассказал главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Игорь Молчанов.

А вот заведующий отделением анестезиологии-реанимации Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Удмуртии Михаил Копытов пребывание родителей с пациентами оценивает положительно.

— Родитель, находящийся рядом с ребенком, — это лучше, чем родитель, не находящийся рядом с ребенком. Мы здесь не должны думать о себе или о родителях, мы должны думать о ребенке, которому его мама или папа рядом очень нужны. Это является лучшим лекарством, помимо классических практик, — считает он. — Устранение психоэмоциональной напряженности — это первое, что нужно сделать при лечении любого заболевания. Еще когда я учился в медакадемии, первое, что нам всегда говорили: «Успокоить пациента, успокоиться самому».

Соответствующий приказ и письмо Минздрава, пояснил Михаил Копытов, оставляет конечное решение о допуске к пациенту за врачом. В итоге посетителей часто не пускают из соображений, например, эпидемиологической нагрузки — считается, что визитеры из внешнего мира могут принести болезнетворную флору.

По словам Игоря Молчанова, если посещение проходит по установленным правилам, то эпидемиологическая нагрузка на отделение никоим образом не меняется.

— Каждый случай индивидуален. Наверное, в исключительных ситуациях может быть такое, что даже близких нельзя пускать в реанимацию по медицинским показаниям, — отметила директор фонда «Жизнь» Карина Михайлова. — Но в большинстве случаев ребенок все-таки нуждается в пребывании взрослого родственника рядом, потому что это дает чувство спокойствия. Мой опыт в последние годы в основном связан с Российской детской клинической больницей, и, к счастью, в критических ситуациях там, как правило, шли навстречу — срабатывал человеческий фактор, потому что все понимают, что такое онкология, тяжелые стадии.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать предложение фонда «Детский паллиатив».