Ковид в огне: подробности трагедии в астраханской больнице

В Астрахани произошел пожар в «красной зоне» ковидной больницы. По данным администрации региона, погибли два пациента. Согласно основной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в плафоне освещения. Это уже не первый инцидент с подобным сценарием. По словам эксперта по пожарной безопасности, жертв в таких ситуациях могло быть меньше, если бы рядом с клиниками устанавливались «капсулы жизни». Хроника и подробности происшествия — в материале «Известий».

Что произошло

Пожар случился в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги в Астрахани. Сообщение о возгорании поступило в 10:07 (09:07 мск) 24 декабря. Справиться с открытым огнем удалось уже в 10:21 (09:21 мск), говорится на сайте Главного управления МЧС России по Астраханской области. На месте работали четыре единицы техники и 13 человек из личного состава службы спасения. Площадь пожара составила 15 кв. м . Уточняется, что повреждена внутренняя отделка здания.

Ковид в огне_1 Фото: ТАСС/Пресс-служба губернатора Астраханской области

По данным пресс-службы администрации Астраханской области, жертвами пожара стали две женщины 1942 и 1952 годов рождения, в момент возгорания они находились в ковидном боксе. Жизни остальных пациентов сейчас ничего не угрожает.

«[Во время спасательной операции] 18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении, эвакуированы на второй этаж больницы. Один ребенок переведен в инфекционное отделение. <...> Четырнадцать человек медицинского персонала переведены вместе с пациентами для продолжения лечения больных», — сообщает пресс-служба.

Причины пожара и действия властей

Администрация региона в качестве основной версии трагедии называет замыкание электропроводки в изолированном боксе больницы. Прежде среди причин указывалось возгорание кислородного оборудования, но должных доказательств эта версия пока не получила.

Ковид в огне_3 Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

По факту гибели двух человек началась проверка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении СК.

Позже стало известно, что по факту гибели двух пациенток возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Как стало известно, больницу в Астрахани проверит Росздравнадзор. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для расследования причин возгорания в отделении реанимации вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков. Также к месту происшествия направлены специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора с мобильной лабораторией, сообщили в пресс-службе министерства.

Ковид в огне_4 Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

На месте происшествия также побывал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Руководство области выразило соболезнования родным и близким погибших.

Пожарная безопасность в инфекционных отделениях

Никаких особенностей при эвакуации людей из ковидных больниц в случае ЧП не предусмотрено, рассказал «Известиям» эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания — Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

— Схема для всех, будь то инфекционная, детская или любая другая больница, одна и та же. Другой вопрос, что эвакуация маломобильных групп граждан — это чрезвычайно сложный процесс. Поэтому для облегчения процесса их эвакуации на объекте организуются «капсулы жизни» — в непосредственной близости от помещений, где находятся такие больные, создаются условия, где можно продержаться при обширном задымлении и возгорании до 90 минут. Маломобильных граждан эвакуируют именно в эти зоны безопасности, если на улицу оперативно это сделать невозможно, — пояснил эксперт.

Ковид в огне_2 Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

По словам Кузнецова, основная проблема заключается в том, что не все стационары в России оборудованы такими комнатами безопасности: федеральный закон, обязывающий к этому, был принят только в 2008 году. В стране остается множество больниц без возможности поставить такие капсулы.

— Что касается эвакуации непосредственно больных на ИВЛ, структура такого аппарата подразумевает использование в нем кислорода, а это самый мощный на Земле окислитель, то есть он очень хорошо поддерживает горение. Повышение процента кислорода в воздухе автоматически увеличивает опасность возгорания и его дальнейшее распространение. Поскольку аппарат ИВЛ использует электрический ток — возможно короткое замыкание, а затем возгорание с участием очень мощного реагента. К тому же пациент на аппарате ИВЛ не может самостоятельно извлечь из себя эти трубки и спастись, — отметил собеседник «Известий».

В целом короткое замыкание — одна из самых распространенных причин пожара, добавил он. В настоящий момент озвучена версия, что короткое замыкание в Астрахани произошло в плафоне освещения, а не в самом аппарате ИВЛ. Прямой следственной связи с пожаром в этом случае нет, заключил Константин Кузнецов.

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Случай в Астрахани не первое происшествие, жертвами которого становятся пациенты ковидных отделений.

В октябре в результате пожара в палате отделения инфекционной клинической больницы в Кирове погибли два человека. Трагедия случилась из-за неосторожного обращения с огнем одного из пациентов.

Фото: ТАСС/МЧС РФ

В августе этого же года в клинической больнице скорой помощи Владикавказа прорвало трубу в системе подачи кислорода для больных COVID-19. Из-за резкой нехватки кислорода погибли девять человек. Все пациенты находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести. Как выяснилось в ходе расследования, прорванная труба была установлена совсем недавно. Она прослужила чуть больше года.

