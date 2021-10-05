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Пожар произошел в инфекционной больнице в Кирове

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Пожар произошел в отделении инфекционной больницы города Кирова. Об этом сообщили в МЧС области во вторник, 5 октября.

Отмечается, что в настоящий момент возгорание ликвидировано.

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«5 октября 2021 года поступила информация о том, что произошел пожар в палате пятого корпуса третьего отделения инфекционной больницы города Кирова по адресу: Кировская область, город Киров, улица Ленина, 207», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Эвакуированных пациентов направили на дальнейшее лечение в другие медицинские заведения города.

Всего к тушению пожара привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

5 октября стало известно, что женщина и ребенок погибли в результате пожара в жилом доме в московском Чертаново. Еще один ребенок находился в предсмертном состоянии, но врачи смогли его спасти.

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