«Единое видение работы»: как устроена реабилитация детей с инвалидностью

Разработать единые стандарты для центров реабилитации детей с инвалидностью призвали в Совете Федерации. О необходимости общих требований, на которые могли бы ориентироваться регионы, заявила сенатор Ольга Хохлова. Сделать это предлагается в рамках развития системы комплексной реабилитации, которая была принята в конце прошлого года. «Известия» поговорили с теми, кто работает в этой сфере, о том, как этот процесс строится сегодня и что необходимо для того, чтобы он стал эффективнее.

Москва, Казань, Санкт-Петербург

По мере того как система реабилитационных центров в России будет развиваться, важно, чтобы новые центры, как на федеральном уровне, так и в регионах , строились по единым стандартам, заявила на прошедшей неделе сенатор Ольга Хохлова.

«Регионы уже создают такие центры, прописывают свои правила, но нужны единые стандарты», — отметила она.

Напомним, что комплексную программу реабилитации и абилитации инвалидов, рассчитанную на срок до 2025 года , правительство утвердило в декабре прошлого года.

Предполагается, что комплекс предложенных в документе мер (включая совершенствование законодательства и развитие взаимодействия между ведомствами) поможет повысить доступность товаров и услуг , которые нужны людям с инвалидностью для того, чтобы вести нормальную жизнь. В том числе осваивать профессии, заниматься спортом и социализироваться .

Единое видение работы Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Речь в документе идет и о детской реабилитации, доступность которой напрямую влияет не только на состояние ребенка, но и на то, получится ли сократить ограничения, с которыми он будет сталкиваться в будущем.

Сегодня степень доступности реабилитации зависит прежде всего от места проживания ребенка с инвалидностью , подчеркивают все опрошенные изданием представители благотворительного сектора.

— Безусловно, в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах-миллионниках реабилитация более доступна, — рассказала «Известиям» директор фонда помощи детям с инвалидностью «Движение вверх» Ирина Агафонова. — Так сложилось, что в основном наш фонд оказывает помощь в прохождении реабилитации детям с инвалидностью из регионов России. Такую реабилитацию они, как правило, проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах нашей страны.

Чаще всего, по наблюдениям специалистов фонда, семьи сталкиваются со сложностями из-за высокой стоимости программ реабилитации, а также из-за нехватки соответствующих центров либо специалистов с необходимой подготовкой .

— Государство выделяет определенное количество квот в ряд реабилитационных центров, где дети с инвалидностью могут пройти реабилитацию бесплатно. Кроме того, детям с инвалидностью предоставляется возможность пройти выездную реабилитацию, санаторно-курортное лечение за счет государства, — перечисляет собеседница издания.

Единое видение работы Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Фонды, подобные «Движению вверх», также сотрудничают с частными реабилитационными центрами . Реабилитацию там они оплачивают за счет пожертвований .

Цель — в достижении результата

Согласно действующему закону «Об основах социального обслуживания граждан», оказанием таких услуг могут заниматься как государственные, так и негосударственные поставщики . Это должно обеспечить максимальный охват тех, кому необходима помощь.

Однако на деле закон работает не в полную силу , рассказала «Известиям» глава благотворительного фонда «Я особенный» Александра Хаитова. Фонд находится в Свердловской области и работает с детьми с РАС.

— Каждый регион действует по своему перечню социальных услуг и своим тарифам, которые произвольно устанавливаются на местах. Во многих областях, в том числе Свердловской области, создаются дополнительные барьеры со стороны чиновников — для государственных и негосударственных поставщиков они устанавливают разные тарифы, — считает собеседница издания.

Такая практика затрудняет работу негосударственных организаций и приводит к тому, что в государственные центры, где необходимые услуги можно получить бесплатно, выстраиваются очереди, в то время как вокруг есть «много других негосударственных поставщиков», которые готовы принять и обслужить этих людей, сетует она.

— То есть для обеспечения реально эффективной работы надо просто дать негосударственным поставщикам возможность жить и работать, — уверена Хаитова.

Пока реабилитация в России развита «ощутимо хуже», чем в странах с похожим уровнем медицины , считает специальный корреспондент «Русфонда» (у фонда есть сразу две программы, посвященные реабилитации) Алексей Каменский: «Ей уделяется недостаточно внимания, ее сроки запаздывают, ее просто недостаточно».

Одна из основных проблем, по его мнению, в изначально неверном видении процесса . Сейчас в государственных учреждениях реабилитация представляет собой определенное количество медицинских или околомедицинских процедур, которые должен получить пациент. При этом отдельные части такой реабилитации, как правило, плохо связаны между собой, объясняет он.

— Реабилитация по ОМС — это как одна-две недели пребывания в санатории. А санаторий и реабилитация — разные вещи, — рассуждает собеседник издания. — В правильных реабилитационных центрах на реабилитацию смотрят с другой стороны, и организована она принципиально иначе. Цель — не количество процедур, а достижение результата. Научиться стоять, ходить, восстановить речь и т.д. и т.п.

Эта цель — с учетом мнения пациента — должна определяться в самом начале реабилитационного пути.

Единое видение работы Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

При этом для того, чтобы реабилитация оказалась эффективной, она должна проводиться курсами . Рассчитаны на это далеко не все из существующих центров , объясняет Ксения Коваленок, главный врач медицинского центра «Милосердие» — совместного проекта службы «Милосердие» и Марфо-Мариинской обители, в котором действует программа реабилитации детей с ДЦП.

Практикуют курсовую реабилитацию прежде всего государственные центры. Коммерческие же чаще ориентируются на бюджет родителей , которые далеко не всегда готовы оплатить полный курс, обращает внимание она.

Однако сложности могут возникнуть, даже если родители готовы заплатить за такие услуги .

— К сожалению, часто родители не понимают, что такое правильная реабилитация, и покупают то, что им хочется, а не то, что нужно ребенку, — говорит Ксения Коваленок.

«Фактически отсутствует» такая курсовая реабилитация в маленьких городах и деревнях, отмечает собеседница издания .

Реабилитация всю жизнь

Реабилитация может быть чисто медицинской — она, как правило, проводится в стационарах — и социальной . Для детей с ДЦП, как и для детей со многими другими заболеваниями, обе категории одинаково важны.

Объемы и характер необходимой помощи меняются в зависимости от специфики заболевания.

— Когда прошла первичная медицинская реабилитация в больнице, ребенок должен регулярно заниматься дома и развивать набор социальных навыков. Наша задача — помочь в этом. Дальше такая реабилитация должна продолжаться практически всю его жизнь, — рассказывает Ксения Коваленок.

Людям с РАС и другими ментальными особенностями чаще всего нужна и коррекционная, и педагогическая помощь, причем обязательно регулярная и интенсивная, продолжает Александра Хаитова .

— Две реабилитации в год им не помогут, — подчеркивает она. — Им нужна работа с педагогами постоянно. Причем лучше всего рядом с домом, куда они сами смогут прийти.

Единое видение работы Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В частности, в фонде «Я особенный» выстроили систему комплексной помощи детям с аутизмом на дому, в рамках которой ребенка может посещать целая команда специалистов.

Такой подход позволяет обеспечивать необходимую гибкость и избавляет семьи, в том числе живущие в отдаленных населенных пунктах, от длительных поездок на реабилитацию.

Однако для того, чтобы он мог применяться чаще, необходимо оптимизировать систему оплаты таких услуг, в том числе услуг социальных работников, считают в фонде. Сейчас такая работа оплачивается «в штуках», то есть за определенную услугу, несмотря на то что в разных случаях на одну и ту же услугу может уходить разное количество времени.

Вместо этого необходимо тарифицировать часы помощи, как это делают в зарубежных странах , рассуждает собеседница издания.

Кроме того, если для медицинской реабилитации существуют государственные стандарты, то для социальной реабилитации их нет , обращает внимание Ксения Коваленок.

— В медицинской реабилитации необходимо четко следовать Международной классификации функционирования (МКФ) — стандартизированной системе оценки состояния и реабилитационного потенциала, — объясняет Коваленок. — В социальной тоже есть опросники, оценки, но строгих стандартов нет, поэтому все центры очень разные и предлагают обширный спектр методик. Но я считаю, стандарт должен быть — это постановка целей и понимание того, что цель была достигнута.

Единое видение работы

Два ключевых вопроса, с которыми реабилитационные центры сегодня сталкиваются чаще всего, — это специалисты и технологии.

Так, в Татарстане есть реабилитационные центры, в том числе государственные, в которых дети могут проходить реабилитацию бесплатно . Однако они, как правило, не оборудованы дорогостоящей современной техникой, пояснила «Известиям» глава фонда «Дети ДЦП» из Татарстана Тянзиля Егорова.

— Есть центр в самой Казани, но дети там могут пройти реабилитацию раз в год. Для достижения необходимого эффекта это слишком мало — реабилитацию необходимо проходить около трех раз за год, — говорит она.

Фонд создал собственный реабилитационный центр с современными технологиями, в который в том числе принимали детей из других регионов и стран СНГ. Однако из-за снижения потока пациентов на фоне пандемии сейчас центр находится на грани закрытия.

Кроме того, в регионах остро не хватает квалифицированных специалистов , обращает внимание Егорова.

— Старые специалисты уходят, новых нет. Особенно не хватает детских специалистов. Из университетов нам [в созданный фондом реабилитационный центр] не дают специалистов, потому что их не хватает и в госклиниках, — сетует собеседница издания.

Единое видение работы Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В реабилитации нужны узкопрофильные специалисты, найти которых довольно сложно, подтверждает Ксения Коваленок.

— В нашем медцентре задействованы два ключевых специалиста: эрготерапевт и физический терапевт, которых пока в нашей стране официально не готовят. Мы обучаем их на разных курсах, стажировках, международных конференциях, — рассказывает она.

Эрготерапевт — это специалист, который отвечает за восстановление утраченных или приобретение отсутствующих функций, объясняет Алексей Каменский.

— То есть, скажем, разрабатывать руку, возвращать ей подвижность — это к физическому терапевту. А научиться брать этой рукой зубную щетку, выдавливать на нее пасту и чистить зубы — это к эрготерапевту, — объясняет Каменский.

Эрготерапевт — обязательный участник реабилитационной команды. Такие специалисты должны быть всюду, однако в России их пока готовят только в Санкт-Петербургском медико-социальном институте, говорит он. Диплом, который был бы признан на международном уровне, сегодня получить просто негде.

Однако для того, чтобы сформировать «единое видение работы» по реабилитации детей с инвалидностью или ОВЗ, необходимо, чтобы по всей стране были подготовленные по единой программе люди , уверена Ксения Коваленок.

При этом ситуация меняется в лучшую сторону , считает Ирина Агафонова: «Например, некоторые наши партнеры — реабилитационные центры — организуют образовательные программы для специалистов и родителей детей с инвалидностью из регионов для повышения квалификации и качества оказываемой помощи».

Кроме того, государство «активно отлаживает медицинскую реабилитацию» , отмечает Коваленок. За рубежом такую помощь начинают с роддомов, говорит эксперт: «Ранняя помощь — это то направление, которое набирает обороты, и мы очень рады тому, что госпрограммы ранней помощи появились».

Единое видение работы Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сейчас доступность реабилитации «довольно быстро повышается», согласны и в «Русфонде». Большую роль, по мнению Каменского, в этом процессе играет частная инициатива — и, в частности, центры, которые оказывают услуги реабилитации по современным стандартам на государственные средства.

Однако важно, чтобы в работе центры ставили реабилитационные цели, конкретные и социальные, считает Ксения Коваленок. Пока таких организаций очень мало, центры только начинают развиваться в этом направлении .

— Если эти элементы присутствуют, то центр уже работает в правильном направлении. Но такой подход еще недостаточно распространен, и этому нужно содействовать, — убеждена она.