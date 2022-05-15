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Без ремня и кресла: правила перевозки детей-инвалидов могут изменить

Водителей предлагают не штрафовать, если из-за особенностей здоровья ребенка нарушаются правила ПДД
Фото: Getty Images/Adam Angelides
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Перевозка детей-инвалидов без использования детских кресел, а также если они не пристегнуты ремнями безопасности, не будет считаться нарушением ПДД. Это предусмотрено поправками к Кодексу РФ об административных правонарушениях, разработанными депутатами Госдумы. Насколько безопасно перевозить детей с определенными заболеваниями без детского кресла — разбирались «Известия».

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Штраф не для всех

Сотрудники ГИБДД не будут наказывать автомобилистов, которые перевозят детей-инвалидов без детских кресел. Сотрудники ГИБДД не будут наказывать автомобилистов, которые перевозят детей-инвалидов без детских кресел. Поправки в КоАП, инициаторами которых выступили депутаты Госдумы, исключают ответственность за подобные нарушения. Сейчас, согласно ст. 12.23 КоАП РФ, за нарушения при перевозке детей в автомобиле грозит штраф в размере 3 тыс. рублей. Новый законопроект направлен в правительство для получения заключения.

«От административной ответственности освобождаются водители, перевозящие ребенка-инвалида в возрасте до 11 лет (включительно), физиологические особенности которого не позволяют выполнить установленные правилами дорожного движения требования к перевозке детей», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующие ПДД рассчитаны на перевозку здоровых детей и не учитывают особенности детей с инвалидностью. В итоге их родители вынуждены нарушать правила перевозки и получать за это штрафы. Например, при детском церебральном параличе ребенка по медицинским показаниям разрешается перевозить в лежачем положении, говорится в пояснительной записке. А детей с аутизмом нельзя пристегивать ремнем безопасности.

Без ремня и кресла
автокресло
Фото: РИА Новости/Александр Уткин

По словам автора поправок, депутата Ярослава Нилова, автомобилисты — родители детей с особенностями вынуждены формально нарушать ПДД при перевозке ребенка. При этом получат они штраф или нет, зависит исключительно от понимания и доброй воли сотрудников ГИБДД, подчеркивает он.

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«Нет вины водителя в том, что некоторые заболевания не позволяют расположить детей в обычных автокреслах и зафиксировать ремнями безопасности, как того требуют ПДД», — отмечает Ярослав Нилов.

МВД за социальное такси

В Министерстве внутренних дел не поддерживают изменения правил перевозки детей-инвалидов. Как следует из письма МВД в адрес Нилова (копия имеется в распоряжении «Известий»), чтобы не нарушать ПДД при перевозке детей-инвалидов, в ведомстве рекомендуют их родителям пользоваться услугами социального такси.

«В качестве дополнительных мер обеспечения условий беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры льготных категорий граждан, включая инвалидов и детей-инвалидов, в ряде субъектов Российской Федерации создана служба «Социальное такси» в качестве специально предусмотренного для отдельных категорий граждан (в том числе инвалидов и детей-инвалидов) маршрутного транспортного средства различной пассажировместимости», — говорится в документе за подписью первого заместителя министра МВД Александра Горового.

В МВД также ссылаются на ст. 2.7 КоАП РФ, согласно которой действия, формально являющиеся правонарушением, но совершенные в состоянии крайней необходимости, правонарушением не являются. При этом, отмечают в ведомстве, «вопрос о наличии в действиях участника дорожного движения состава административного правонарушения может быть решен только в рамках производств по конкретному делу об административном правонарушении».

Без ремня и кресла
социальное такси
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

По букве закона

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Практика показывает, что родители детей-инвалидов регулярно получают штрафы от сотрудников ГИБДД за нарушение правил перевозки детей. Несколько лет назад автомобилист из Ульяновска, которому из-за целого букета тяжелых заболеваний сына пришлось соорудить в машине своеобразную кровать для его перевозки, обратился с видеообращением, в котором пожаловался на постоянные штрафы, которые ему выписывают гаишники за перевозку ребенка без детского кресла. По данным СМИ, с похожими проблемами сталкиваются водители в Архангельской, Челябинской областях и ряде других регионов.

Проблема поездок с детьми-инвалидами возникла из того, что в ПДД и ряде других законов не были учтены особенности их перевозок, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его словам, инициатива освободить от административной ответственности водителей, которые перевозят детей-инвалидов без детских кресел, вполне оправдана.

— Такие автомобилисты являются заложниками ситуации: с одной стороны, больного ребенка нельзя сажать в детское кресло по медицинским показаниями, с другой — перевозить его в машине без кресла тоже нельзя согласно ПДД. Получается замкнутый круг, — отметил Похмелкин в беседе с «Известиями».

Однако к отмене ответственности за перевозку таких детей без «удерживающего устройства» необходимо подходить аккуратно и взвешенно, уверен он.

— При рассмотрении этого законопроекта обязательно должно быть учтено мнение медиков, при каких диагнозах или особенностях организма ребенка его можно перевозить без детского кресла. И принимая решения о назначении или неназначении штрафа водителю, сотрудники ГИБДД должны, в первую очередь, руководствоваться этими рекомендациями врачей, — подчеркнул Похмелкин.

Без ремня и кресла
ремень
Фото: Getty Images/PhotoAlto/Ale Ventura

Уточнить формулировки

Медики согласны, что при определенных диагнозах (ДЦП, аутизм, тяжелые формы эпилепсии и ряд других заболеваний) перевозка ребенка в стандартном детском кресле противопоказана. Однако без него возить малышей в автомобиле крайне опасно — в случае ДТП или даже неожиданного резкого маневра велики шансы,что ребенок получит серьезные травмы.

По словам методиста ЛФК, реабилитолога Сергея Атланова, при ряде заболеваний детей следует перевозить в лежачем или полулежачем положении. Для этого существуют специальные медицинские приспособления. Однако они официально не считаются детскими удерживающими устройствами, а поэтому даже их использование формально считается нарушением ПДД.

— Необходимо уточнить формулировки: что считать детским креслом. Это позволит перевозить детей-инвалидов в специальных медицинских креслах, не нарушая требований закона, — отмечает Атланов.

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