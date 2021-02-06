Право на права: может ли человек с инвалидностью быть таксистом

Агрегаторы активно привлекают людей с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ) к пассажирским перевозкам не только в столице, но и по всей России. Однако такие водители нередко сталкиваются с недопониманием со стороны клиентов. Подобный случай недавно произошел в Краснодаре, где пассажирка пожаловалась на таксиста с нарушением слуха. История приобрела широкую огласку, и «Яндекс.Такси» временно отстранил его от работы. Сейчас запрет снят, молодой человек может вернуться за баранку такси. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, люди с ОВЗ имеют право водить личный автомобиль, но не каждый из них может быть таксистом. При этом сейчас только в Москве в сфере извоза работает свыше 250 таких водителей.

«Шторит и мажет»

1 февраля в интернет попало видео, снятое пассажиркой такси из Краснодара. На нем женщина отчитывает водителя за неадекватное, по ее словам, поведение. Он неоднократно нарушил правила дорожного движения во время поездки и не выполнил ее просьбу остановить автомобиль по первому требованию, сообщала пассажирка. Женщина предполагала, что водитель был пьян или находился под действием наркотических веществ, поэтому и записала разговор с ним на видео.



— Ты едешь, тебя шторит по дороге, мажет! Понимаешь? Я жить хочу, меня дети дома ждут, — восклицает она на видеозаписи.



Позже выяснилось, что водитель такси 28-летний Евгений Широкий имеет третью степень инвалидности и не был ни под наркотиками, ни в алкогольном опьянении. Об этом сообщил его коллега, начальник автоколонны в краснодарском таксопарке Егор Клименко. Предположения участников дискуссии, разгоревшейся в Сети, что водитель страдает ДЦП и именно поэтому не смог сразу отреагировать на просьбу пассажирки, Егор Клименко опроверг.

Право на права Таксист Евгений Широкий Фото: соцсети

— Сразу скажу, у парня не ДЦП, он слабослышащий, на это есть подтверждающие документы, — сказал он. — Мы регулярно приглашаем на работу людей с нарушениями слуха. Сейчас у нас работает 15 человек с ограничениями по здоровью.



Несмотря на то что видео, снятое женщиной, уже удалило большинство пабликов в соцсетях, оно успело вызвать широкий резонанс. Комментаторы под постами разделились на два лагеря: кто-то заступался за пассажирку, обращая внимание на опасность проезда с инвалидом. Другие, напротив, выражали сочувствие парню и призывали наказать женщину за клевету. Многие также задавались вопросом, позволено ли в целом водителям с инвалидностью заниматься извозом.

На время проверки инцидента «Яндекс.Такси» временно блокировал водителя-инвалида из Краснодара, но в данный момент запрет на пользование сервисом уже сняли, рассказал «Известиям» Егор Клименко. К тому же из-за огласки появилось много добровольцев, которые поддерживают водителя как морально, так и материально. И даже собирают ему деньги на собственный автомобиль.

Не каждому даны

Закон не запрещает людям с инвалидностью пользоваться личным автомобилем. Всё, что для этого нужно, — пройти медицинское освидетельствование и сдать на права. Однако получить водительское удостоверение смогут далеко не все люди с ОВЗ, рассказал «Известиям» председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов.



— Существует перечень болезней, с которыми сдать на права не получится. Нужна справка от водительской медицинской комиссии, подтверждающая, что человек может управлять автомобилем, тогда он может пройти обучение и сдать экзамены на получение водительского удостоверения, — подчеркнул он.



В перечень медицинских противопоказаний к вождению, согласно постановлению правительства РФ № 1604, входят расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, психические и невротические отклонения, умственная отсталость, эпилепсия, ахроматопсия, слепота обоих глаз и другие.



При этом, чтобы человеку с ОВЗ стать таксистом, одного лишь наличия прав недостаточно , рассказал «Известиям» депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Право на права Водитель проходит медосмотр Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— В каждом случае нужно подходить индивидуально, поэтому очень важна роль как медико-социальной экспертизы, так и служб занятости. Эксперты должны видеть потенциальные возможности человека. Но в целом люди с инвалидностью могут быть представлены в любых сферах занятости, которые позволены им по состоянию здоровья , — отметил он.



В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что сотрудничают со слабослышащими водителями, которые трудоустроены в таксопарках или являются индивидуальными предпринимателями. Таких парков в крупных городах по всей России более 130.



— Требования к потенциальным водителям стандартны: стаж вождения должен быть не менее трех лет, а также необходимо прохождение обучающего видеокурса, который поможет быстрее разобраться с правилами сервиса, — отметили в пресс-службе.



Там также уточнили, что в пользовательском приложении Яндекс Go есть уведомление, что на заказ приедет глухой или слабослышащий водитель.

Таксист по праву

Все работодатели при найме слабослышащих людей на работу опираются на приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н в новой редакции, в котором нет прямого запрета на работу с сфере такси для инвалидов по слуху , рассказал «Известиям» начальник отдела образования и трудоустройства аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ) Дмитрий Алексеевских.



— Благодаря этому приказу последние два-три года много глухих ребят начали трудиться в сфере такси. Они подключаются к известным агрегаторам и успешно работают. Есть также люди с нарушениями слуха, которые создают юрлица по предоставлению услуг такси. У некоторых таких предпринимателей только в Москве работает более 250 людей с нарушениями слуха, — рассказал эксперт ВОГ.

Право на права Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

А вот в профсоюзе таксистов к привлечению людей с инвалидностью относятся с недоверием. Как сообщил «Известиям» председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», член общественного совета Минтранса России Андрей Попков, профессиональная деятельность водителя-инвалида вообще запрещена по закону.

— Такой человек просто не пройдет медкомиссию. Инвалиды могут пользоваться своим автомобилем, но не работать на нем. Перевозка пассажиров сопряжена с угрозой жизни, поэтому нельзя допускать человека с ОВЗ к такому виду деятельности, — отметил эксперт.



«Известия» направили запросы в Минздрав и Минтруд с просьбой прояснить норму закона в отношении водителей-инвалидов.

Предупреждайте заранее

Существует и другая проблема привлечения инвалидов к работе в такси, отметила правозащитник в сфере легкового такси «Общество синих ведерок» Елена Гращенкова.



— Права пассажира такси защищены законом о защите прав потребителя, поэтому он имеет право на получение безопасной услуги и достоверной информации о ней. В случае если ему предлагается приобрести услугу перевозки через агрегатора, пассажир должен быть заранее уведомлен продавцом, что у водителя имеется инвалидность, чтобы он мог принять самостоятельное решение, ехать или отказаться от поездки , — считает она.

Право на права Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если же агрегатор скрыл от пассажира важную информацию о приобретаемой услуге, он по жалобе пассажира может быть оштрафован Роспотребнадзором на сумму до 100 тыс. рублей. А если это стало причиной тяжких последствий, будет возмещать пассажиру весь причиненный ущерб, подчеркнула эксперт.



Также на автомобиле, которым управляет водитель-инвалид, обязательно должен быть соответствующий знак, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции.