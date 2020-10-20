Наезд на такси: агрегаторов обвинили в ДТП с уставшими водителями

О необходимости закрепить в законе о такси ответственность агрегаторов за режим работы водителей заявили в Департаменте транспорта Москвы. В качестве примера в ведомстве привели возросшую статистику аварийности с участием таких автомобилей. Кто должен следить за переработкой водителей и покрывать ущерб за ДТП, разбирались «Известия».

Возросшую статистику ДТП с участием автомобилей такси раскрыли в Департаменте транспорта Москвы. В своем Telegram-канале чиновники рассказали, что за 9 месяцев 2020 года количество погибших в ДТП с автомобилями такси в столице выросло на 25% по сравнению с прошлым годом: в авариях с автомобилями такси погибло 45 человек.

Речь идет об общем количестве аварий с таксистами, то есть не все они произошли по вине водителей автомобилей с «шашечками». Согласно официальной статистике ГИБДД, за 9 месяцев 2020 года в Москве по вине таксистов погибло 26 человек. В 2019 году таких случаев было менее двадцати. Но и эти цифры в Департаменте транспорта не считают приемлемыми: там заявили о необходимости внести в новую редакцию закона о такси пункт об ответственности агрегатов за нарушение графика работы водителями сервисов.

Наезд на такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха, из-за чего водители ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения. Компании должны быть внимательны к сотрудникам и брать на себя ответственность за жизни людей, которые, в свою очередь, приносят им прибыль? и гарантировать справедливую оплату таксисту, так как сами агрегаторы устанавливают им тарифы и маршруты. Именно это должно быть закреплено в новом законе о такси, который рассматривается сейчас в Государственной думе», — считают в Департаменте транспорта.

За график отвечают автопарки

На то, что рост ДТП с участием такси необязательно означает, что снизилась безопасность перевозок, указали в беседе с корреспондентом «Известий» в пресс-службе Gett в России. Там напомнили, что для оценки аварийности в международной практике принято оперировать не только абсолютными значениями ДТП. В дополнение к этому параметру необходимо учитывать общее количество транспортных средств и интенсивность их использования.

«Парк такси в России ежегодно растет. Пробег такси в несколько раз больше, чем у личного транспорта. По данным аналитиков, в пересчете на 1 км поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле. При этом, в пересчете на пробег, смертельные ДТП с участием такси происходят в 4,7 раза реже, чем с личным автомобилем », — рассказали в пресс-службе Gett в России.

В компании заверили, что стремятся минимизировать число аварийных случаев. Для этого Gett дополнительно обучает водителей в Центрах подготовки, экзаменует их на знание ПДД и контролирует соблюдение правил и техники безопасности? В том числе и с помощью «тайных покупателей».

Наезд на такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Что касается контроля переработок — важно понимать, что подавляющее большинство водителей — это ИП, работающие по договору с таксопарком. Поэтому график работы они задают себе самостоятельно, а переработки продиктованы стремлением увеличить прибыль. Чтобы водители не садились за руль в состоянии переутомления, мы разрабатываем систему распознавания лиц, которая будет оценивать степень усталости человека. Как правило, один водитель работает сразу с несколькими агрегаторами, поэтому в отсутствие единой централизованной системы ни один агрегатор не может проанализировать полную загрузку своих водителей-партнеров. Мы в Gett выступаем за введение такой цифровой базы — разумеется, с соблюдением всех правил работы с персональными данными», — заявили представители сервиса.

Уставших водителей отключают от системы

В свою очередь в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что, по данным страховых компаний, аварийность в такси в пересчете на миллион километров снизилась на 28%. Для анализа сравнивали период до начала пандемии коронавируса: зиму 2018/2019 гг с зимой 2019/2020 гг.

«Собственные данные сервиса также подтверждают тренд на снижение ДТП с участием такси, подключенным к нашей платформе. Большую роль в этом сыграли технологии, повышающих безопасность всех участников передвижения. Часто причиной аварии бывает превышение скорости, чтобы снизить такие нарушения, мы внедрили технологии мониторинга скорости и мониторинга маневренности. Если после нескольких предупреждений водитель продолжает ездить слишком быстро, приложение закрывает ему доступ к заказам. По нашим данным, это решение позволило в пять раз снизить нарушения среди тех, кто был в них замечен», — сообщили «Известиям» в «Яндекс.Такси».

Также в сервисе рассказали, что ограничивают доступ водителей к заказам, если проведенное ими количество часов в системе превышает допустимое. Доступ к заказам восстанавливается только после того, как водитель отдохнет.

Наезд на такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В компании «Везет» отметили, что статистика ДТП с участием такси без уточнения всех подробностей каждой аварии не дает полного представления о причинах возникновения ДТП.

«На это может влиять множество факторов, в том числе качество дорожного полотна, погодные условия, организация движения в городе. Не стоит исключать виновность других участников ДТП», — отметили в пресс-службе.

Принудительно управлять отдыхом невозможно

В свою очередь в такси «Максим» в беседе с корреспондентом «Известий» высказали мнение, что принудительно управлять режимом труда и отдыха водителей невозможно. Поскольку редко кто из них подключен только к одному сервису, то в случае блокировки он просто будет брать заказы в другом сервисе.

«Если когда-нибудь будет реализована единая цифровая платформа такси, которая позволит отключать водителя сразу во всех сервисах, он все равно сможет самостоятельно искать пассажиров на улице, в соцсетях, мессенджерах. Все должно быть в рамках разумного. Каждый водитель может сам определить, сколько и когда работать, чтобы это не отразилось на его здоровье и безопасности поездок», — считают в «Максим».

В пресс-службе Ситимобил обратили внимание на то, что граждане сами не всегда соблюдают правила безопасности в автомобиле, что повышает риск серьезных травм в случае ДТП: часто о необходимости пристегнуться пассажиров просят сами водители такси, но каждый седьмой россиянин принципиально на пользуется ремнем безопасности.

Там рассказали, что усилить меры контроля состояния здоровья водителя и исправности автомобилей помогут «электронные путевые листы, проведение дистанционных медицинских осмотров водителей и технический контроль состояния транспортного средства».

Агрегаторов сделают ответственными за самозанятых

Еще одно заявление прозвучало от представителей департамента транспорта 19 октября в ходе круглого стола «Самозанятые в пассажирских перевозках», прошедшего на площадке ОНФ России. Замглавы ведомства Дмитрий Пронин высказал мнение, что, если у таксиста нет возможности оплатить штраф, агрегаторы должны нести субсидированную ответственность.

«Должна быть субсидированная ответственность того, кто его поставил на работу, кто ему передал заказ», — предложил Пронин.

Агрегаторы ранее сообщали, что подготовили поправки к законопроекту о такси: среди предложений уже есть и сама идея допуска самозанятых к работе в такси, и комплексная схема ответственности платформ.

Так, рабочая группа предложила закрепить возможность использования современного программного обеспечения, которое позволяет получать всю необходимую информацию о состоянии автомобиля и водителя в режиме реального времени. Сейчас такие технологии уже успешно используются отдельными службами по заказу такси для контроля безопасности поездок.

«Еще одно предложение рабочей группы — установить субсидиарную ответственность агрегаторов в случае ДТП», — напомнили в пресс-службе „Яндекс.Такси“. Таким образом платформы будут нести материальную ответственность, если заказ выполняется самозанятым водителем или водителем, зарегистрированным в качестве ИП. Следовательно, будут заинтересованы в повышении безопасности перевозок. Такая практика также уже существует на рынке и может быть распространена на всю отрасль.

Рабочая группа считает, что необходимо закрепить за агрегаторами и ответственность за передачу заказов водителям, ведущим свою деятельность нелегально — без действующего водительского удостоверения и путевого листа. Естественно, при наличии базы онлайн-реестров.

«Таксопарки этот процесс уже практически не контролируют»

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что агрегаторы и сейчас отключают водителей, которые долго висят на линии. Но ничто не мешает водителю отработать 8 часов и перейти на другого агрегатора, считает эксперт.

« Таксопарки этот процесс уже практически не контролируют, потому что превратились в пункт проката автомобилей. Поэтому единственный выход — наладить всем агрегаторам обмен данными по своим водителям, чтобы регулировать режим труда и отдыха», — отметил Шапарин.

В свою очередь руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус объяснил, что согласно уже действующему законодательству, агрегаторы и так несут ответственность в рамках фрахтования легкового такси: эту ответственность они страхуют с 2017 года.

«Но страхуются не все. Например, в такси „Максим“ организовали благотворительный фонд и из него выплачивают благотворительные взносы членам погибших или пострадавших пассажиров, их не смущает, что это скорее их обязанность». — рассказал он.

Швагерус уточнил, что агрегаторы сформировали общую позицию и согласились нести коллективную ответственность с водителем-виновником аварии в пределах 2 млн рублей, однако добиваются права делать это только в добровольном порядке.

«То есть они хитрят, не хотят, чтобы норма была обязательной. Потому что в таком случае будут установлены единые правила выплаты, тарифы, будет работать защита пассажиров, а контроль будет вести Национальный союз страховщиков ответственности», — отметил Швагерус.