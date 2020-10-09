Цифровой контроль: таксистов будут узнавать по профилю

Таксистам создадут цифровые профили, которые диспетчерские службы будут передавать в региональную навигационно-информационную систему. Это позволит проверить, к примеру, не находится ли водитель в розыске, соблюдает ли он режим отдыха. Повысит ли это нововведение безопасность в сфере такси, разбирались «Известия».

По данным дептранса, таксомоторную деятельность в столице осуществляют около 1 тыс. юридических лиц и около 12 тыс. индивидуальных предпринимателей. Ежедневно машины такси перевозят более 900 тыс. пассажиров, это более 330 млн пассажиров в год. Цифры огромны, именно поэтому в ведомстве придают такое значение персонификации водителя, который находится за рулем конкретного автомобиля.

Антитеррористический контроль

«К сожалению, агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы. Всё это влияет на рост числа аварий с автомобилями такси, и мы не можем допустить его и в дальнейшем », — говорится в сообщении столичного дептранса.

Цифровые профили — решение московской антитеррористической комиссии, поэтому данные для них будут собирать в полном объеме: ФИО, водительское удостоверение, место трудоустройства, страховой полис, наличие техосмотра на автомобиль, стаж вождения, номер разрешения на осуществление деятельности, сведения о прохождении медосмотра.

Цифровой контроль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По решению антитеррористической комиссии данные должны начать передавать уже в ноябре. В дептрансе рассказали, что в ближайшее время заключат соответствующие соглашения на передачу этих данных с агрегаторами такси. Цифровой профиль водителя в дальнейшем будет подтверждаться в отдельном приложении.

«Мы первые в России будем так глубоко заниматься таксомоторными перевозками», — отметили в ведомстве.

Отвязать лицензию от машины

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что для настоящей персонификации необходимо еще и разрешение на таксомоторную деятельность (лицензию) привязывать не к машине, а к личности шофера.

Сейчас, чтобы обзавестись лицензией, достаточно набрать в интернете «Получить лицензию на такси за один день. Дешево. Без предоплат и с гарантией». Желающему нужно предоставить всего несколько документов: копию свидетельства ИП или ООО (если есть), копию паспорта, данные на автомобиль (копия), доверенность на автомобиль (копия при необходимости).

По словам Петра Шкуматова, за рулем может находиться человек, имя которого сильно отличается от ФИО в предоставленных документах. Он рассказал, что идее привязать лицензию не к машине, а к водителю, сопротивляются агрегаторы, а также таксопарки, которые сдают машины в аренду, — так называемый таксшеринг.

Цифровой контроль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Они привлекают в качестве водителей далеко не всегда благополучных людей. И наличие реестра — первый шаг для отсеивания тех, кто в таксисты не годится», — обозначил проблему Шкуматов.

В профсоюзе таксистов с мнением координатора «Синих ведерок» не согласны и считают, что в привязке лицензии к водителю нет никакой необходимости.

«У нас есть 287-й приказ Минтранса — квалификационные требования к водителю. Просто нужно соблюдать закон. Выход в другом — в том, чтобы запретить аренду автомобиля. Человек должен быть привязан трудовым договором к компании. Если он ИП, то он не сможет обеспечить достойный уровень безопасности — медосмотр, техосмотр и пр. Он всегда будет экономить », — считает председатель координационного совета регионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Водители станут более аккуратными

В целом опрошенные «Известиями» эксперты считают идею создания цифровых профилей правильной.

«Это уже будет человек идентифицированный, данные о поездке известны. А как только твои данные известны госструктуре, тут же появляется возможность регулирования. Водители автоматически станут более аккуратными », — прокомментировал нововведение координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Кроме того, он считает, что дептранс сможет регулировать режим труда и отдыха.

Цифровой контроль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Цифровые профили — первый шаг к контролю, и это нужно, во-первых, для безопасности пассажиров. Они должны знать, что государство контролирует процесс перевозок. Сам водитель будет четко понимать, за что несет ответственность. В то же время водитель будет тоже защищен — всё будет прозрачно », — подытожил Андрей Попков.

Многое будет зависеть от реализации

В «Яндекс.Такси» отказались комментировать идею цифровых профилей таксистов.

«Мы готовы будем комментировать документ только после детального изучения. Что касается идеи расширения перечня передаваемых данных, то такие запросы требуют внимательного изучения на предмет соответствия федеральному закону». — отметили в пресс-службе компании.

В «Ситимобил» отметили, что с интересом наблюдают за новой инициативой и считают, что этот проект может стать хорошим примером того, как цифровые решения могут повысить безопасность поездок. При этом в компании отметили, что многое будет зависеть от параметров реализации данного проекта.

Вырастет не только безопасность

Как повлияет внедрение цифровых профилей на цены перевозок? В профсоюзе «Таксист» считают, что вероятность роста цен есть, однако решение, как этого избежать, на поверхности.

Цифровой контроль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«У нас есть агрегаторы, которые берут треть стоимости поездки. Когда они только появились, была ставка 2,7%. Аппетит агрегаторов нужно подрезать, тогда можно будет малой кровью ценовую политику в щадящем режиме как-то выровнять», — заявил Андрей Попков.

Цифровой контроль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В «Ситимобил» считают, что рано говорить о том, как цифровые профили могут сказаться на комиссии агрегаторов и таксопарков, а также на стоимости поездок. «Для этого необходимо изучить условия реализации и требования к участникам сферы такси в рамках данного проекта», — отметили в пресс-службе компании.