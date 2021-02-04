Куда «Везет» Яндекс.Такси: как рынок отреагировал на новую сделку

«Яндекс.Такси» объявила о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Сообщается, что сделка позволит «Яндексу» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в том числе предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов. Что это значит для всего рынка и потребителей — в материале «Известий»

Без ФАС

В 2019 году «Яндекс.Такси» уже объявляла, что договорился о покупке «Везёт». Но тогда компания намеревалась купить не только call-центры, но и другие активы. «Яндекс» несколько раз подавал ходатайства на одобрение сделки в ФАС, но в 2020-м ведомство ее запретило. Теперь компании пересмотрели структуру сделки: по их словам, она больше не попадает под критерии договоров, требующих согласования с антимонопольным органом. О том, что это другое соглашение, свидетельствует и стоимость — в два раза ниже объявленной ранее.

ФАС заявила, что проведет проверку в связи с заявлением «Яндекса». О необходимости процедуры говорит и представитель профсоюза «Таксист», член общественного совета Минтранспорта России Андрей Попков. По его мнению, сделка может привести к монополизации на рынке.

Депутат, член комитета Госдумы по транспорту и строительству, Сергей Тен напротив отмечает, что соглашение приведет к усилению конкуренции и сокращению нелегального и полулегального рынка. Кроме того, отмечает парламентарий, улучшится уровень и качество услуг.

— Мы все привыкли уже в крупных городах пользоваться современными удобными приложениями, сделка поможет распространить эти технологии, — пояснил он.

Структура рынка

Эксперты считают, что российский рынок такси остается растущим и еще далек от насыщения. Ему предрекают рост на 75% к 2025 году. Но на отрасль повлияла пандемия коронавируса. По оценкам специалистов, во время карантина количество поездок «Везёт» упало на 60%, в некоторых городах — до 80%. Компания в течение всего 2020 года проводила реструктуризацию call-центров и оптимизировала штат.

По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», доля «Везёт» на рынке такси в 2020-м из-за пандемии могла упасть до 5-6% с 12% в 2019-м. Это привело к сокращению оборота компании до 35-41 млрд рублей по итогам года, считают эксперты. Кроме того, «Ситимобил» и новые игроки (например, вышедший недавно в России китайский гигант Didi) тоже повлияли на сокращение доли «Везёт».

Как отмечает председатель МТПП Богдан Коношенко, такое снижение в первую очередь могло бы сказаться на водителях, которые утратили возможности для заработка.

— Надо учитывать, что в такси часто идут работать в непростых условиях, например при потере основного места работы. Такое падение уровня заказов популярного регионального игрока не может не привести к серьезным негативным последствиям для таксомоторного рынка, — отметил он.

Тен добавляет, что для минимизации рыночных перекосов отрасли необходимы контроль и регулирование.

— Есть момент, который нужно мониторить — это цены на перевозки. Вырастут ли они с появлением такого крупного игрока? Это в том числе вопрос работы над регулированием. Закон о такси вызывает много споров, и срок его рассмотрения, конечно, затянулся, но для этого есть объективные причины — рынок всё еще находится на стадии формирования, поэтому имеет смысл учесть в законе все возможные нюансы, чтобы не пришлось потом бесконечно менять его с помощью поправок, —подчеркнул эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что консолидация рынка — закономерный шаг.

— Белый сегмент рынка переходит от количественного роста к качественному: мелкие игроки в одиночку не смогут решить проблемы качества, они вынуждены будут объединяться, — добавил он.

Конкуренты против

Против сделки выступил «Ситимобил», который активно развивает бизнес в регионах. Его представители заявили, что договор создаст риск формирования монополиста в сегменте агрегаторов такси.

Эксперты обращают внимание, что ранее «Ситимобил» придерживался противоположной позиции и поддерживал объединение «Яндекс.Такси» и «Везёт». Как сообщает РБК, ранее врио гендиректора «Ситимобил» Виталий Бедарев и гендиректор «Везёт» Андрей Лукашевич направили тогдашнему главе ФАС Игорю Артемьеву совместное письмо, в котором указали, что «в настоящее время сделки по объединению сервисов заказа такси являются спасательным кругом для самих сервисов, водителей, населения и государства».

Шапарин предполагает, что смена позиции «Ситимобил» отражает отсутствие четкой бизнес-стратегии компании в регионах.

— Инсайдеры отмечали, что «Ситимобил» еще прошлой весной готовил почву для объединения с другим крупным агрегатором такси. Уже тогда его доля начала снижаться, и команда искала любой способ остановить это падение и оправдать большие инвестиции своих акционеров. Прошлым летом в России внезапно появился Didi, это явно спутало планы. Очевидно, что на фоне пандемии достаточно сложно делать долгосрочные прогнозы на то, каким будет рынок через год. Но я ставлю на последовательных игроков, — сказал он.

Новые игроки

Конкурентная борьба в последнее время становится интенсивней. Рынок сильно меняется благодаря масштабным инвестициям разных компаний — и российских, и иностранных. Вице-президент РСПП Игорь Вдовин отметил, что с приходом новых игроков конкуренция будет нарастать.

— Рынок такси и логистики активно развивается, есть игроки, которые работают на рынке давно и закрепились в разных нишах («Ситимобил», «Максим», Gett, InDriver). Кроме того, сейчас мы видим, как на него заходят новые игроки — DiDi и Bolt. Видя, как Didi заходит на другие рынки, можно предположить, что он будет делать это достаточно активно, а значит, конкуренция будет только усиливаться. В результате этого выиграют все участники — пассажиры, которые получат более качественный сервис и водители, которым будет обеспечен стабильный заработок, — считает он.

Необходимость противопоставления сильного местного игрока китайскому агрегатору отмечает и депутат Госдумы Александр Якубовский.

— У китайского сервиса по заказу такси Didi огромные планы экспансии, неясно, куда они отправляют наши с вами данные — не только наши номера телефонов, но и наши маршруты, платежные данные, навигационные и так далее. Более того, они агрессивно демпингуют, стараясь завоевать рынок с крайне низким качеством услуг. Учитывая огромное количество денег у китайцев, это большая угроза для безопасности — не только «Яндекса», а вообще страны. Укрупнение российских компаний позволит бороться с этим, — заключил он.