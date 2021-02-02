Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде не признал вину в растрате
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

«Яндекс.Такси» купит кол-центр и грузоперевозки «Везёт» за $178 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа компаний «Яндекс.Такси» заключила контракт о покупке кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании.

Вызов принят: выйдет ли на российский рынок такси новый игрок
Второй после Uber американский агрегатор Lyft зарегистрировал товарный знак в России

Предполагается, что благодаря этой сделке «Яндекс.Такси» удастся повысить уровень обслуживания клиентов и ускорить развитие логистической платформы. В частности, компания сможет предложить возможность экспресс-доставки посылок и грузов жителям регионов.

Для пользователей «Везет» все так же будет доступна опция заказа такси по телефону, а также услуга появится в приложении «Яндекс Go».

В пресс-службе указали, что водителям сервиса будет предложено подключиться к платформе «Яндекс.Про», которая отличается продвинутыми технологии безопасности и эффективным механизмом распределения заказов. Присоединение к «Яндекс.Про» позволит водителям тратить меньше рабочего времени впустую и увеличить свой заработок, в то время как для пользователей время ожидания машины сократится.

Главным отличием новой сделки от соглашения между «Яндекс.Такси» и «Везёт», анонсированного в июле 2019 года, является приобретение компанией лишь части активов «Везёт». Кроме того, нововведение будет доступно в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.

Сумма сделки составила $178 млн. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

В октябре 2020 года в приложении «Яндекс.Драйв» появилась возможность аренды автомобиля по подписке. Срок подписки на машину составляет от месяца до полутора лет.

Международная IT-компания «Яндекс.Такси» развивает бизнес в нескольких направлениях — онлайн-заказ такси, каршеринг, фудтех и логистика. Компания управляет супераппом под брендом «Яндекс Go» (сервис «Яндекс.Такси» до августа 2020 года в России), а также сервисами «Яндекc.Драйв», Uber Russia, Yango, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», Ultima и логистическими вертикалями по экспресс-доставке продуктов, отправке посылок и перевозке грузов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021