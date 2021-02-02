«Яндекс.Такси» купит кол-центр и грузоперевозки «Везёт» за $178 млн

Группа компаний «Яндекс.Такси» заключила контракт о покупке кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании.

Предполагается, что благодаря этой сделке «Яндекс.Такси» удастся повысить уровень обслуживания клиентов и ускорить развитие логистической платформы. В частности, компания сможет предложить возможность экспресс-доставки посылок и грузов жителям регионов.

Для пользователей «Везет» все так же будет доступна опция заказа такси по телефону, а также услуга появится в приложении «Яндекс Go».

В пресс-службе указали, что водителям сервиса будет предложено подключиться к платформе «Яндекс.Про», которая отличается продвинутыми технологии безопасности и эффективным механизмом распределения заказов. Присоединение к «Яндекс.Про» позволит водителям тратить меньше рабочего времени впустую и увеличить свой заработок, в то время как для пользователей время ожидания машины сократится.

Главным отличием новой сделки от соглашения между «Яндекс.Такси» и «Везёт», анонсированного в июле 2019 года, является приобретение компанией лишь части активов «Везёт». Кроме того, нововведение будет доступно в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.

Сумма сделки составила $178 млн. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

В октябре 2020 года в приложении «Яндекс.Драйв» появилась возможность аренды автомобиля по подписке. Срок подписки на машину составляет от месяца до полутора лет.

Международная IT-компания «Яндекс.Такси» развивает бизнес в нескольких направлениях — онлайн-заказ такси, каршеринг, фудтех и логистика. Компания управляет супераппом под брендом «Яндекс Go» (сервис «Яндекс.Такси» до августа 2020 года в России), а также сервисами «Яндекc.Драйв», Uber Russia, Yango, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», Ultima и логистическими вертикалями по экспресс-доставке продуктов, отправке посылок и перевозке грузов.