В Москве «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили

В приложении «Яндекс.Драйв» появилась возможность аренды автомобиля по срочной подписке. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба сервиса.

Срок подписки на машину — от месяца до полутора лет. При этом заказать авто можно, по-прежнему не выходя из дома. Можно выбрать модель, срок пробега, страховку и длительность подписки.

К началу аренды сервис предоставит чистую и заправленную машину по указанному подписчикам адресу. Доступны будут как новые автомобили, так и машины Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf.

В мобильном приложении «Яндекс.Драйв» доступны бесключевой доступ к автомобилю, удаленный прогрев и охлаждение, бесконтактная заправка, оплата штрафов, возможность пользоваться каршеринговыми машинами, а также настройка семейного доступа к автомобилю.

В приложении можно будет заказать и дополнительные услуги, например мойку, заправку или перегон машины в любую точку города. Итоговая цена подписки зависит от срока аренды, автомобиля, модели и других факторов.

Так, за новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тыс. км придется заплатить 19 тыс. рублей в месяц, а BMW 5 серии из парка «Драйва» с тем же пробегом выйдет дороже — около 49 тыс. рублей. Оплата списывается раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью — на выбор пользователя.

В подписку не входит топливо, регулярные мойки и платная городская парковка.

В конце сентября аналитики «Яндекса» подсчитали, какая сумма ежемесячно уходит на новую машину в течение трех лет после ее покупки.