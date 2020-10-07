Прямой эфир

В Москве «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В приложении «Яндекс.Драйв» появилась возможность аренды автомобиля по срочной подписке. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба сервиса.

Ехать без шашечек: каршерингу разрешили извоз
Как эта инициатива повлияет на рынок перевозок

Срок подписки на машину — от месяца до полутора лет. При этом заказать авто можно, по-прежнему не выходя из дома. Можно выбрать модель, срок пробега, страховку и длительность подписки.

К началу аренды сервис предоставит чистую и заправленную машину по указанному подписчикам адресу. Доступны будут как новые автомобили, так и машины Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf.

В мобильном приложении «Яндекс.Драйв» доступны бесключевой доступ к автомобилю, удаленный прогрев и охлаждение, бесконтактная заправка, оплата штрафов, возможность пользоваться каршеринговыми машинами, а также настройка семейного доступа к автомобилю.

В приложении можно будет заказать и дополнительные услуги, например мойку, заправку или перегон машины в любую точку города. Итоговая цена подписки зависит от срока аренды, автомобиля, модели и других факторов.

Так, за новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тыс. км придется заплатить 19 тыс. рублей в месяц, а BMW 5 серии из парка «Драйва» с тем же пробегом выйдет дороже — около 49 тыс. рублей. Оплата списывается раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью — на выбор пользователя.

В подписку не входит топливо, регулярные мойки и платная городская парковка.

В конце сентября аналитики «Яндекса» подсчитали, какая сумма ежемесячно уходит на новую машину в течение трех лет после ее покупки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020