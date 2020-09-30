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В «Яндексе» оценили затраты на новый личный автомобиль

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Аналитики компании «Яндекса» подсчитали, какая сумма ежемесячно уходит на новую машину в течение трех лет после ее покупки.

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В исследовании, опубликованном 30 сентября, учитывались такие расходы, как амортизация, траты на топливо, страховка, техобслуживание, мойка, сезонная смена шин и транспортный налог.

Так, почти у всех изученных машин самая большая статья расходов — это амортизация. В среднем на нее приходится 53% потерь. На втором месте — каско, 22%. Затраты на топливо — только на третьем, 13%.

Отмечается, что самая дорогая машина среди изученных аналитиками «Яндекса» — это внедорожник Mercedes-Benz G-класса AMG. Ее стоимость составляет 17,4 млн рублей. При этом ежемесячные траты на нее составляют 357 тыс. рублей. Дешевле всего будет обходиться отечественная модель Lada Granta — всего в 13 тыc. рублей в месяц.

19 августа сообщалось, что автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил россиян о росте цен на автомобили и падении продаж к концу года.

Он рассказал, что в июле из-за пандемии наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с 2019 годом, однако на данный момент они более или менее спокойны. При этом эксперт уверен, что под конец года продажи упадут по меньшей мере на 20%.

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