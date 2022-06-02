Детский ад: жертв «нового гепатита» может быть больше ожидаемого

Детей, зараженных гепатитом невыясненного происхождения, может быть в разы больше, чем официально сообщает ВОЗ , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Пока организация фиксирует только самые тяжелые случаи, а более легкие остаются незамеченными, пояснили специалисты. Ученые уже выдвинули несколько гипотез по поводу происхождения «нового гепатита». Среди них — заражение аденовирусом 41-го типа, последствия вакцинации и перенесенный коронавирус.

Верхушка айсберга

Число детей, зараженных гепатитом невыясненной этиологии, растет . С конца апреля, когда в странах Европы и США было выявлено 169 случаев заболевания , ситуация ухудшилась в разы. Согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 26 мая было обнаружено уже 650 инфицированных . Число зараженных быстро увеличивается, что связано как с тщательной диагностикой, так и с большим количеством ранее не обнаруженных случаев, сказал «Известиям» научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

— Большая часть статистики — ретроспективные данные, то есть постфактум стали выявлять совпадение случаев по всему миру начиная с октября 2021 года. Они из разных государств: страны Западной Европы, Израиль, Япония, Северная Америка и Аргентина. До сих пор не со всех территорий собрана информация, статистика будет расти также не только за счет новых, но и за счет ретроспективных случаев, — отметил эксперт.

Детский ад Фото: Global Look press/Annette Riedl

По данным Роспотребнадзора, в России не было выявлено ни одного случая гепатита невыясненной этиологии у детей . Однако по всему миру заболевших гораздо больше, чем зафиксировано ВОЗ , уверены специалисты. Во-первых, сейчас фиксируются самые тяжелые случаи , ведущие к печеночной недостаточности и даже требующие трансплантации, рассказал Михаил Болков. Во-вторых, пока данных собрано недостаточно и, когда их сведут воедино, статистика будет более полной.

Это подтверждают и сами эксперты ВОЗ . Как указано в отчете, «фактическое число случаев может быть занижено в некоторых условиях отчасти из-за ограниченных возможностей эпиднадзора». Также проблемы с учетом заболевших связаны с тем, что до сих пор не известен источник заражения.

Сомнительное происхождение

Сейчас ВОЗ классифицирует эту вспышку «нового гепатита» как ситуацию «умеренной опасности», отметил в беседе с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. До сих пор неизвестно, как это заболевание передается от человека к человеку и что его вызывает . Остаются загадкой и особенности клинического течения, подчеркнул специалист.

Эти вопросы только начали изучать, указал ученый-генетик Дмитрий Прусс. Уже известно, что это точно не гепатит C и ни один из других классических вирусных гепатитов, отметил он.

— У большинства случаев нашли аденовирус 41, ранее известный как возбудитель диареи . Этот вирус бывает и у многих здоровых детей. В зависимости от возрастной группы его встречаемость варьировала на уровне нескольких процентов, а после трех лет падала почти до нуля, — рассказал специалист «Известиям». — Никогда этот вирус гепатита не вызывал. Поскольку патоген известен десятилетиями, в картину он не очень вписывается , требуется больше исследований.

Кроме аденовируса 41-го типа у заболевших детей был выявлен вирус AAV-2 (аденоассоциированный вирус второго типа). Однако это тоже не принципиальный патоген в данном случае, и обнаружен он был лишь потому, что в Великобритании заболевшим делали метагеномное исследование, то есть брали все РНК и/или ДНК из образца и определяли, какие вообще вирусы есть в пробе, рассказал Михаил Болков.

Детский ад Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По-прежнему одной из основных версий происхождения «нового гепатита» остается перенесенный ребенком коронавирус.

— Штаммы типов «Альфа» и «Дельта» поражали различные органы и ткани. Но в таком случае поражает не сам вирус, а индивидуальная реакция на него. На мой взгляд, именно индивидуальной реактивностью на инфекцию объясняется редкость явления . У части людей ввиду индивидуальных особенностей (мы все разные, у нас немного разные рецепторы на молекулярном уровне) происходит повышенная восприимчивость или даже такое заболевание, — пояснил Михаил Болков.

Также у ученых есть версия о том, что «новый гепатит» вызван аденовирусными вакцинами от коронавируса . Однако это предположение не выдерживает критики, уверен Дмитрий Прусс.

— В вакцинах и типы вируса совсем другие, и размножение патогена отключено, и с тех пор уже столько времени прошло, — отметил эксперт.

Детский ад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Более того, подавляющее число детей не были вакцинированы, но у большинства были антитела к коронавирусу , подчеркнул Альберт Ризванов. Эта версия также говорит в пользу того, что причиной гепатита мог стать коронавирус.

Хотя случаев «нового гепатита» в России не фиксировали, родителям все же стоит быть настороже , отметила заведующая отделением педиатрии клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Анастасия Глазырина. Прежде всего важно обратить внимание на проявления желтухи , рассказала она.

— Желтуха начинается, как правило, не просто с кожи, а с пожелтения склеры («белка». — «Известия») глаз . Также первыми симптомами являются зуд и ахоличный, белый, как простыня, стул , — уточнила специалист.

Впрочем, в середине мая в Роспотребнадзоре сообщали, что оценивают риск завоза «нового гепатита» в страну как низкий.