Детский ад: жертв «нового гепатита» может быть больше ожидаемого
Детей, зараженных гепатитом невыясненного происхождения, может быть в разы больше, чем официально сообщает ВОЗ, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Пока организация фиксирует только самые тяжелые случаи, а более легкие остаются незамеченными, пояснили специалисты. Ученые уже выдвинули несколько гипотез по поводу происхождения «нового гепатита». Среди них — заражение аденовирусом 41-го типа, последствия вакцинации и перенесенный коронавирус.
Верхушка айсберга
Число детей, зараженных гепатитом невыясненной этиологии, растет. С конца апреля, когда в странах Европы и США было выявлено 169 случаев заболевания, ситуация ухудшилась в разы. Согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 26 мая было обнаружено уже 650 инфицированных. Число зараженных быстро увеличивается, что связано как с тщательной диагностикой, так и с большим количеством ранее не обнаруженных случаев, сказал «Известиям» научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.
— Большая часть статистики — ретроспективные данные, то есть постфактум стали выявлять совпадение случаев по всему миру начиная с октября 2021 года. Они из разных государств: страны Западной Европы, Израиль, Япония, Северная Америка и Аргентина. До сих пор не со всех территорий собрана информация, статистика будет расти также не только за счет новых, но и за счет ретроспективных случаев, — отметил эксперт.
По данным Роспотребнадзора, в России не было выявлено ни одного случая гепатита невыясненной этиологии у детей. Однако по всему миру заболевших гораздо больше, чем зафиксировано ВОЗ, уверены специалисты. Во-первых, сейчас фиксируются самые тяжелые случаи, ведущие к печеночной недостаточности и даже требующие трансплантации, рассказал Михаил Болков. Во-вторых, пока данных собрано недостаточно и, когда их сведут воедино, статистика будет более полной.
Это подтверждают и сами эксперты ВОЗ. Как указано в отчете, «фактическое число случаев может быть занижено в некоторых условиях отчасти из-за ограниченных возможностей эпиднадзора». Также проблемы с учетом заболевших связаны с тем, что до сих пор не известен источник заражения.
Сомнительное происхождение
Сейчас ВОЗ классифицирует эту вспышку «нового гепатита» как ситуацию «умеренной опасности», отметил в беседе с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. До сих пор неизвестно, как это заболевание передается от человека к человеку и что его вызывает. Остаются загадкой и особенности клинического течения, подчеркнул специалист.
Эти вопросы только начали изучать, указал ученый-генетик Дмитрий Прусс. Уже известно, что это точно не гепатит C и ни один из других классических вирусных гепатитов, отметил он.
— У большинства случаев нашли аденовирус 41, ранее известный как возбудитель диареи. Этот вирус бывает и у многих здоровых детей. В зависимости от возрастной группы его встречаемость варьировала на уровне нескольких процентов, а после трех лет падала почти до нуля, — рассказал специалист «Известиям». — Никогда этот вирус гепатита не вызывал. Поскольку патоген известен десятилетиями, в картину он не очень вписывается, требуется больше исследований.
Кроме аденовируса 41-го типа у заболевших детей был выявлен вирус AAV-2 (аденоассоциированный вирус второго типа). Однако это тоже не принципиальный патоген в данном случае, и обнаружен он был лишь потому, что в Великобритании заболевшим делали метагеномное исследование, то есть брали все РНК и/или ДНК из образца и определяли, какие вообще вирусы есть в пробе, рассказал Михаил Болков.
По-прежнему одной из основных версий происхождения «нового гепатита» остается перенесенный ребенком коронавирус.
— Штаммы типов «Альфа» и «Дельта» поражали различные органы и ткани. Но в таком случае поражает не сам вирус, а индивидуальная реакция на него. На мой взгляд, именно индивидуальной реактивностью на инфекцию объясняется редкость явления. У части людей ввиду индивидуальных особенностей (мы все разные, у нас немного разные рецепторы на молекулярном уровне) происходит повышенная восприимчивость или даже такое заболевание, — пояснил Михаил Болков.
Также у ученых есть версия о том, что «новый гепатит» вызван аденовирусными вакцинами от коронавируса. Однако это предположение не выдерживает критики, уверен Дмитрий Прусс.
— В вакцинах и типы вируса совсем другие, и размножение патогена отключено, и с тех пор уже столько времени прошло, — отметил эксперт.
Более того, подавляющее число детей не были вакцинированы, но у большинства были антитела к коронавирусу, подчеркнул Альберт Ризванов. Эта версия также говорит в пользу того, что причиной гепатита мог стать коронавирус.
Хотя случаев «нового гепатита» в России не фиксировали, родителям все же стоит быть настороже, отметила заведующая отделением педиатрии клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Анастасия Глазырина. Прежде всего важно обратить внимание на проявления желтухи, рассказала она.
— Желтуха начинается, как правило, не просто с кожи, а с пожелтения склеры («белка». — «Известия») глаз. Также первыми симптомами являются зуд и ахоличный, белый, как простыня, стул, — уточнила специалист.
Впрочем, в середине мая в Роспотребнадзоре сообщали, что оценивают риск завоза «нового гепатита» в страну как низкий.