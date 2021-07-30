Найти панацею: почему гепатит остается опасным заболеванием

Несмотря на достижения последних лет в диагностике и лечении вирусных гепатитов, проблема этого заболевания остается очень серьезной во всем мире. По данным ВОЗ, 325 миллионов человек на земном шаре живут с вирусным гепатитом В или С, при этом 290 миллионов не знают о своем диагнозе. От последствий хронического гепатита В ежегодно умирает 900 тысяч человек. Одной из важнейших проблем на сегодня остается гигиеническая грамотность. О том, как избежать заражения гепатитом при бытовых контактах «Известиям» рассказывают медицинские специалисты.

Как обычно заражаются гепатитом

Вирусные гепатиты, как самостоятельные нозологические формы, вызываются различными гепатотропными (то есть, поражающими ткань печени) вирусами, а именно вирусами гепатита А, В, С, D и Е, рассказывает врач-инфекционист Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Диана Зилфова. По механизму заражения все вирусные гепатиты можно разделить на две группы: гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи (к ним относятся гепатиты А и Е) и гепатиты с парентеральным механизмом передачи, к которым относятся гепатиты В, С и D.

Источником инфекции в случае заражения гепатитами А и Е являются фекалии больного. Заразиться можно при употреблении загрязненной воды и пищи, гораздо реже заражение происходит контактно-бытовым путем, то есть через немытые руки, что обычно характерно для детских коллективов.

Найти панацею Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При заражении гепатитами с парентеральным механизмом передачи (гепатиты В, С и D) проникновение вируса в организм происходит при нарушении целостности кожи и слизистых оболочек. Путями передачи данных вирусов являются: половой, перинатальный (передача вируса от матери к ребенку во время родов), при переливании компонентов крови от инфицированного человека, через загрязненные кровью инфицированного человека инструменты и предметы личной гигиены (например, при использовании одной бритвы или маникюрных инструментов, общей иглы для внутривенного введения лекарственных или психоактивных веществ).

— Вовремя не диагностированный вирусный гепатит, протекающий в хронической, скрытой форме, может быть причиной развития таких грозных осложнений, как цирроз печени и гепатоцеллюлярный рак, — говорит врач-инфекционист Диана Зилфова. — Кроме того, человек, инфицированный вирусным гепатитом и не знающий о своем диагнозе, становится источником инфекции для других людей: ведь болезнь-то протекает бессимптомно.

Как в быту защищаться от гепатита

Профилактика инфицирования вирусными гепатитами сводится к нескольким правилам. Чтобы не заразиться вирусными гепатитами А и Е, необходимо соблюдать правила личной гигиены: обязательно мыть руки и пользоваться антисептиками перед приемом пищи, и, конечно же, после посещения уборной, пить только бутилированную либо кипяченую воду, употреблять в пищу только мытые, термически обработанные овощи и фрукты, объясняет врач-инфекционист Диана Зилфова.

— Чтобы не подхватить опасные формы гепатита на массовых мероприятиях и при бытовых контактах нужно пить только чистую воду, мыть руки и не пользоваться грязной посудой, — говорит советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук Игорь Никитин. — Это убережёт от гепатитов A и E. Хотя, самый надёжный способ защиты от гепатита А — вакцинация, которая даёт стойкий пожизненный иммунитет. Также и от гепатита B есть надёжная вакцина. Гепатиты B, С и D передаются только через кровь или половым путём.

Найти панацею Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Врачи советуют: чтобы не заразиться гепатитами В, C и D в быту никогда не используйте чужие предметы личной гигиены (бритвенные станки, ножницы, мочалки, маникюрные принадлежности, инструменты для татуирования и пирсинга и т.д.) и никому не одалживайте свои собственные. Также соблюдайте правила безопасности при половых связях.

Чем полезна вакцинация

К сведению, в России вакцина для профилактики вирусного гепатита В включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). В 2020 году для вакцинации населения в рамках НКПП было поставлено более 6,1 млн доз вакцин для детей и взрослых. Против гепатита А осуществляется иммунизация групп высокого риска инфицирования, которые определены Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

— В нашем национальном календаре есть прививка от гепатитов B и D, и она невероятна эффективна, — говорит главный гепатолог Московской области, заведующий гепатологическим отделением МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Павел Богомолов. — Родившимся ранее 2000-го года следует вакцинироваться по собственной инициативе. При отсутствии вакцинирования высоки риски хронического гепатита. Самый опасный гепатит D лишь недавно стал излечимым благодаря, кстати, российским медикам. Уже в 2019 году новая терапия была одобрена в РФ, в 2020-м году в ЕС, а в этом году будет одобрена и в США. До 2016 года это заболевание лечилось при запущенном варианте лишь трансплантацией печени.

Найти панацею Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Доктор Богомолов отмечает, что сегодня все еще неизлечимым заболеванием остается гепатит B. Однако, по его словам, этот недуг прекрасно профилактируется прививкой. Лекарственные препараты в формате пожизненной терапии позволяют лишь держать этот вид гепатита в неактивной фазе, тем самым предотвратив развитие рака печени или цирроза. Что касается гепатита С, то в наши дни своевременная диагностика и его лечение позволяют не просто не допустить перехода в хроническую стадию, но и полностью излечить заболевание. Ну а пациент с гепатитом А или Е практически всегда выздоравливает, и у него появляется пожизненный иммунитет к инфекции.

Но доктор Никитин еще и еще раз призывает не расслабляться и быть бдительными к болезни — ведь вовремя нераспознанный гепатит в запущенных случаях может привести к онкологии, да и к другим опасным недугам.