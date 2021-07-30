Найти панацею: почему гепатит остается опасным заболеванием
Несмотря на достижения последних лет в диагностике и лечении вирусных гепатитов, проблема этого заболевания остается очень серьезной во всем мире. По данным ВОЗ, 325 миллионов человек на земном шаре живут с вирусным гепатитом В или С, при этом 290 миллионов не знают о своем диагнозе. От последствий хронического гепатита В ежегодно умирает 900 тысяч человек. Одной из важнейших проблем на сегодня остается гигиеническая грамотность. О том, как избежать заражения гепатитом при бытовых контактах «Известиям» рассказывают медицинские специалисты.
Как обычно заражаются гепатитом
Вирусные гепатиты, как самостоятельные нозологические формы, вызываются различными гепатотропными (то есть, поражающими ткань печени) вирусами, а именно вирусами гепатита А, В, С, D и Е, рассказывает врач-инфекционист Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Диана Зилфова. По механизму заражения все вирусные гепатиты можно разделить на две группы: гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи (к ним относятся гепатиты А и Е) и гепатиты с парентеральным механизмом передачи, к которым относятся гепатиты В, С и D.
Источником инфекции в случае заражения гепатитами А и Е являются фекалии больного. Заразиться можно при употреблении загрязненной воды и пищи, гораздо реже заражение происходит контактно-бытовым путем, то есть через немытые руки, что обычно характерно для детских коллективов.
При заражении гепатитами с парентеральным механизмом передачи (гепатиты В, С и D) проникновение вируса в организм происходит при нарушении целостности кожи и слизистых оболочек. Путями передачи данных вирусов являются: половой, перинатальный (передача вируса от матери к ребенку во время родов), при переливании компонентов крови от инфицированного человека, через загрязненные кровью инфицированного человека инструменты и предметы личной гигиены (например, при использовании одной бритвы или маникюрных инструментов, общей иглы для внутривенного введения лекарственных или психоактивных веществ).
— Вовремя не диагностированный вирусный гепатит, протекающий в хронической, скрытой форме, может быть причиной развития таких грозных осложнений, как цирроз печени и гепатоцеллюлярный рак, — говорит врач-инфекционист Диана Зилфова. — Кроме того, человек, инфицированный вирусным гепатитом и не знающий о своем диагнозе, становится источником инфекции для других людей: ведь болезнь-то протекает бессимптомно.
Как в быту защищаться от гепатита
Профилактика инфицирования вирусными гепатитами сводится к нескольким правилам. Чтобы не заразиться вирусными гепатитами А и Е, необходимо соблюдать правила личной гигиены: обязательно мыть руки и пользоваться антисептиками перед приемом пищи, и, конечно же, после посещения уборной, пить только бутилированную либо кипяченую воду, употреблять в пищу только мытые, термически обработанные овощи и фрукты, объясняет врач-инфекционист Диана Зилфова.
— Чтобы не подхватить опасные формы гепатита на массовых мероприятиях и при бытовых контактах нужно пить только чистую воду, мыть руки и не пользоваться грязной посудой, — говорит советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук Игорь Никитин. — Это убережёт от гепатитов A и E. Хотя, самый надёжный способ защиты от гепатита А — вакцинация, которая даёт стойкий пожизненный иммунитет. Также и от гепатита B есть надёжная вакцина. Гепатиты B, С и D передаются только через кровь или половым путём.
Врачи советуют: чтобы не заразиться гепатитами В, C и D в быту никогда не используйте чужие предметы личной гигиены (бритвенные станки, ножницы, мочалки, маникюрные принадлежности, инструменты для татуирования и пирсинга и т.д.) и никому не одалживайте свои собственные. Также соблюдайте правила безопасности при половых связях.
Чем полезна вакцинация
К сведению, в России вакцина для профилактики вирусного гепатита В включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). В 2020 году для вакцинации населения в рамках НКПП было поставлено более 6,1 млн доз вакцин для детей и взрослых. Против гепатита А осуществляется иммунизация групп высокого риска инфицирования, которые определены Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
— В нашем национальном календаре есть прививка от гепатитов B и D, и она невероятна эффективна, — говорит главный гепатолог Московской области, заведующий гепатологическим отделением МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Павел Богомолов. — Родившимся ранее 2000-го года следует вакцинироваться по собственной инициативе. При отсутствии вакцинирования высоки риски хронического гепатита. Самый опасный гепатит D лишь недавно стал излечимым благодаря, кстати, российским медикам. Уже в 2019 году новая терапия была одобрена в РФ, в 2020-м году в ЕС, а в этом году будет одобрена и в США. До 2016 года это заболевание лечилось при запущенном варианте лишь трансплантацией печени.
Доктор Богомолов отмечает, что сегодня все еще неизлечимым заболеванием остается гепатит B. Однако, по его словам, этот недуг прекрасно профилактируется прививкой. Лекарственные препараты в формате пожизненной терапии позволяют лишь держать этот вид гепатита в неактивной фазе, тем самым предотвратив развитие рака печени или цирроза. Что касается гепатита С, то в наши дни своевременная диагностика и его лечение позволяют не просто не допустить перехода в хроническую стадию, но и полностью излечить заболевание. Ну а пациент с гепатитом А или Е практически всегда выздоравливает, и у него появляется пожизненный иммунитет к инфекции.
Но доктор Никитин еще и еще раз призывает не расслабляться и быть бдительными к болезни — ведь вовремя нераспознанный гепатит в запущенных случаях может привести к онкологии, да и к другим опасным недугам.