Вирусный дефект: у половины детей месяцами сохраняются симптомы COVID-19

У половины детей, перенесших COVID-19, сохранялся хотя бы один симптом этой болезни на протяжении четырех месяцев. К такому выводу пришел коллектив зарубежных ученых. Среди наиболее распространенных последствий коронавирусной инфекции специалисты отметили бессонницу, стеснение в груди, усталость, боль в мышцах и суставах, а также сложности с концентрацией внимания. Подобные проблемы со здоровьем могут проявляться и после других вирусных инфекций, отметили российские эксперты, опрошенные «Известиями». Но важно продолжать исследования, чтобы предотвратить потенциальное влияние COVID-19 на здоровье детей, считают специалисты.

Взрослые проблемы

Зарубежные и российские ученые давно говорят о проблемах со здоровьем, на которые жалуются переболевшие COVID-19 люди — в основном это постоянная усталость и бессонница. Процент людей, страдающих от таких последствий, отличается в разных статьях, однако уже понятно, что сохраняться проблемы могут до полугода.

Международный коллектив ученых из Италии, Великобритании и России под руководством Пьеро Валентини из Института глобальных исследований в области здравоохранения (Рим) исследовал наличие и длительность симптомов COVID-19 у детей. Специалисты собрали сведения о 129 зараженных младше 18 лет. Количество мальчиков и девочек было примерно равным, средний возраст пациентов составил 11 лет.

Вирусный дефект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Спустя четыре месяца с начала инфекции 42% детей выздоровели полностью, чуть больше трети жаловались на один или два признака болезни, а примерно у четверти было больше трех симптомов. Наиболее часто переболевшие страдали от бессонницы, боли и стеснения в груди, заложенности носа, усталости и боли в мышцах и суставах. На каждый из симптомов жаловались от 6 до 18% детей, участвовавших в исследовании. Кроме того, 10-я часть опрошенных сообщила, что испытывала трудности с концентрацией внимания. Чаще симптомы сохранялись у тяжело перенесших инфекцию, однако встречались и у тех, кто болел бессимптомно.

«Во время этой пандемии детей в основном не замечали, поскольку клиническое течение COVID-19 в этой группе намного мягче, чем у взрослых. Доказательства того, что COVID-19 может оказывать долгосрочное воздействие и на детей, подчеркивают необходимость принятия педиатрами, экспертами в области психического здоровья и политиками мер по снижению воздействия пандемии на здоровье ребенка», заключили авторы работы.

Последствия есть всегда

Российские эксперты не стали исключать роль COVID-19 в появлении проблем со здоровьем у детей, однако напомнили, что и другие болезни способы вызвать подобные последствия.

— Любой инфекционный процесс так или иначе ведет к нарушению состояния здоровья. Вирус Эпштейна-Барр, грипп, гепатит А вызывают намного более суровые и частые проблемы. Страдает иммунная система, эндокринная, нервная, — отметил педиатр-иммунолог, профессор БФУ имени Иммануила Канта Андрей Продеус. — Поэтому наличие последствий болезни — это не новость. Насколько описанные авторами проблемы со здоровьем у детей связаны с коронавирусной инфекцией, сказать сложно. Но уже понятно, что COVID-19 — крайне неприятная болезнь и ей свойственен астенический синдром, то есть упадок сил и настроения, что описано авторами работы. Возможно, у зараженных SARS-CoV-2 этот синдром более выражен, чем при инфицировании другими вирусами.

Такого же мнения придерживается врач-диетолог и гастроэнтеролог отделения гастроэнтерологии НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Оксана Комарова.

Вирусный дефект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нет достаточных оснований полагать, что приведенные авторами симптомы связаны только с COVID-19, — сказала эксперт. — Например, перенесенный грипп тоже мог привести к похожим последствиям. Хотя вполне возможно, что коронавирусная инфекция привела к проявлению заболеваний или проблем, которые уже были у детей, но в скрытом виде. Чтобы дать более точную оценку результатом исследования, нужна дополнительная информация: каково было состояние детей до заражения, какие болезни они перенесли ранее.

Описанные в исследовании симптомы вполне могут быть преувеличением, особенно если на вопросы о самочувствии детей отвечали родители, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. Переживания за состояние переболевшего ребенка стимулируют отмечать любую мелочь, поэтому получается столь пугающая «лонгковидная» картина, считает он.

— Более непредвзятую картину можно получить, если сравнить состояние переболевших COVID-19 и другим респираторным вирусом, например гриппом у детей, — пояснил эксперт. — Однако авторы статьи подняли важную тему: про «лонгковид» у взрослых известно много, а про детей информации почти нет.

Если длительные последствия для здоровья действительно есть, необходимо продумать терапию, которая предотвратит это влияние инфекции, заключил эксперт.