Грудной сбой: дети на искусственном вскармливании тяжелее переносят COVID-19

Тяжелее всего COVID-19 болеют дети до года, находящиеся на искусственном вскармливании, рассказали «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это происходит потому, что ключевые иммунные компоненты не поступают к младенцам с грудным молоком, а собственный организм у них еще не вырабатывает достаточно защитных антител. Лучшее решение для заразившейся мамы — разобщение с ребенком, но сохранение естественного вскармливания при помощи сцеживания, считают специалисты института. Впрочем, хотя искусственники тяжело переносят COVID-19, они не подвержены развитию мультивоспалительного синдрома. А это самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, полагают эпидемиологи.

Без молочной поддержки

На долю всех детей в России приходится 8–10% случаев заболевания коронавирусной инфекцией, показало исследование ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Тяжелее всего болеют дети до года, находящиеся на искусственном вскармливании, выяснили ученые.

— Искусственники в принципе болеют тяжелее любыми инфекционными заболеваниями по отношению к младенцам, которых матери кормят грудным молоком, — объяснил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов. — Это происходит потому, что ключевые иммунные компоненты от мамы не поступают к таким детям с молоком, а собственный организм у них еще не вырабатывает достаточно защитных антител, прежде всего секреторных IgA.

Искусственники чаще умирают от пневмонии, уточнил эксперт. Можно было бы создать банк грудного молока с антителами к коронавирусу и давать его уязвимым искусственникам. Но эта идея кажется Александру Горелову пока неосуществимой, плюс предположение нуждается в проверке.

Грудной сбой Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— Через молоко можно получить можно получить гораздо более грозный патоген, например ВИЧ , — сказал ученый. — Поэтому донорское молоко должно обследоваться так же тщательно, как и орган при трансплантации. Если же его прокипятить, антитела разрушатся, и смысла в его передаче другому младенцу не будет.

Идея о банках грудного молока существует уже много десятков лет и как теорию рассматривать такой вариант можно, но на практике он нереализуем, считает педиатр, профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

— Чтобы использовать такое молоко, вы должны быть уверены, что донор ничем не болен. По закону вы должны наблюдать за ним полгода. И молоко должно храниться всё это время, только после этого вы можете выпустить его в оборот. Это технически невыполнимо , — отметил эксперт.

Грудное молоко, как правило, содержит антитела матери и поэтому может быть использовано в каком-либо варианте терапии COVID-19, сказал «Известиям» начальник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского государственного университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности российского образования «5-100») Владимир Потемкин.

Грудной сбой Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Минусом в использовании грудного молока является то, что это довольно дорогое лекарство, учитывая необходимость предварительного тщательного обследования донорши на наличие или отсутствие разнообразных заболеваний, — считает эксперт. — Более правильным было бы использование выделенных из него антител с помощью иммуносорбентов. Но такую же операцию выделения можно сделать и из крови, что значительно дешевле, ведь потенциальных доноров крови значительно больше, чем кормящих матерей.

Кормить в любом случае

Если мама младенца заразится коронавирусом, лучший выход — изолировать ребенка, но продолжать кормить грудным молоком , поделился мнением Александр Горелов.

— Никто не отменял сцеженное молоко, — отметил эксперт. — В одной комнате происходит сцеживание, а в другой комнате находится ребенок, который получает ценный продукт с антителами. Мне кажется, это лучший вариант.

По словам Александра Горелова, следующей группой детей, у которых больше всего тяжелых случаев COVID-19, являются подростки 13–18 лет. Впрочем, лишь у 17,6% всех детей возникает болезнь с осложнениями. А тяжелые случаи составляют всего 0,2% (у взрослых — 5%).

Грудной сбой Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Самое опасное осложнение — мультивоспалительный синдром, считает Александр Горелов. В этом случае поражаются две и более системы организма. Например, легкие и сердце или легкие и ЦНС, почки. Этот синдром не встречается у детей до года.

— У нас самому маленькому ребенку с мультивоспалительным синдромом было четыре года с небольшим. Через две-три недели, когда COVID-19 у него уже прошел, вдруг развился мультивоспалительный синдром. То есть это неожиданность. Он попадает в реанимацию. Делают ему анализ и получают IgM-положительный тест, — рассказал ученый.

Проанализировав случаи развития мультивоспалительного синдрома, специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора пришли к выводу, что противовирусная терапия все-таки необходима, так как ни один ребенок с таким осложнением ее не получал, сказал Александр Горелов.