«Пациенты годами ждут очереди»: почему в России взялись за борьбу с гепатитом С

В конце минувшего апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать решения, которые позволят в течение 10 лет свести к минимуму распространение в стране гепатита С. Как отметил глава государства, эта болезнь уносит «много молодых жизней». В том, как и почему в России взялись за борьбу с гепатитом, разбирались «Известия».

Свести к минимуму

В своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости решений, которые позволят свести к минимуму гепатит — «опасность для здоровья нации».

По данным Минздрава, в России гепатитом С заражено около 4 млн человек. На самом деле, считают опрошенные «Известиями» эксперты, их может быть гораздо больше: многие люди болеют десятилетиями и даже не догадываются об этом.

Ежегодно от цирроза печени в исходе хронического гепатита С в России погибает около 14 тыс. человек, от рака печени — около 1,6 тыс. человек. Кроме того, вирус бьет по слабым местам организма, повышая риск смерти от онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Пациенты годами Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Из-за отсутствия ярко выраженных симптомов, кроме слабости, небольшого повышения температуры тела и болей в животе, вирус называют тихим убийцей.

Опасная инфекция

Гепатит С — одна из вирусных инфекций, поражающих печень. Она заразна и передается в основном через кровь, объясняет гепатолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Нина Мамонова. В большинстве случаев человек заражается во время медицинских и немедицинских манипуляций, связанных с применением не одноразовых инструментов и повреждением кожи и слизистых.

— Вирус попадает в организм и в клетки печени. Он распознается иммунной системой, в результате чего наступает острый гепатит С, то есть начало инфекции. У некоторых организм реагирует бурно, у них появляется желтуха — эти люди четко знают, когда начали болеть. Но таких случаев немного, обычно инфекция протекает бессимптомно или ее симптомы человек не распознает как признаки гепатита (например, небольшое повышение температуры тела или ломота в мышцах и суставах), — рассказывает врач.

У части людей (по разным источникам, от 20% до 50%) иммунная система способна сама избавить организм от вируса: человек самостоятельно выздоравливает в течение нескольких месяцев. Чем он моложе, чем выше такая вероятность, поясняет собеседница «Известий».

Пациенты годами Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— У остальных вирус гепатита вызывает хроническую болезнь, то есть ту, которая существует годами и никуда не уходит. Примерно у 25% пациентов она может привести к циррозу печени. Это серьезное, чаще всего необратимое изменение структуры органа, приводящее к прекращению его работы. Когда печень не может уже выполнять свою работу, человек погибает, — говорит врач-гепатолог. В этом и состоит главная опасность хронического гепатита С для здоровья болеющих им людей.

Скрытый характер

Гепатит С давно вышел за рамки маргинальных групп, и его нельзя назвать болезнью наркоманов или людей, имеющих беспорядочные связи. Потенциально в группе риска находится каждый: вирус можно подхватить в маникюрном, тату- или косметологическом салоне, больнице, где плохо обрабатывают инструменты.

— Мировая проблема в том, что никто не знает, сколько людей больны гепатитом. Болезнь имеет скрытый характер, подобно онкологии, и человек может до терминальной стадии не знать о ней, — говорит исполнительный директор общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко.

По итогам опроса, проведенного организацией, оказалось, что 55% больных гепатитом узнали о нем случайно — во время скрининга. Люди просто сдали кровь, готовясь к плановой госпитализации или операции. 9% узнали свой статус во время беременности.

Пациенты годами Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Это очень распространенная тема: на нашу горячую линию звонит женщина и говорит, что узнала о гепатите во время беременности. И ей ничего не сказали: как проводить лечение, может ли она передать вирус ребенку и так далее. Более того, были случаи, когда у пациентки выявили антитела и порекомендовали ей прервать беременность — хотя на самом деле она уже переболела гепатитом и вылечилась, — рассказывает Коваленко.

У гепатита С нет специфических симптомов. Чаще всего эта болезнь вообще проходит бессимптомно. Поэтому большинство пациентов не знают о том, что болеют.

Поэтому, считает собеседник «Известий», единственный способ выявить у себя болезнь — обследоваться самостоятельно. Сдавать анализ на гепатиты, как и на ВИЧ, рекомендуется раз в год.

Кто болеет?

Большинство больных гепатитом — самые обычные люди. У 75% из них есть работа или бизнес, 60% состоят в браке, 65% воспитывают детей. Многие из них старше 35 лет, и это, по словам Коваленко, может объясняться тем, что такие пациенты получали медицинскую помощь в те времена, когда одноразовые инструменты были редкостью. С другой — именно в этом возрасте люди активно начинают следить за своим здоровьем, что и приводит к выявлению гепатита.

Пациенты годами Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Между тем более 70% пациентов, опрошенных фондом, не знают, как заразились гепатитом С. Более того, они пытаются выяснить это у специалистов горячей линии: два самых популярных вопроса звучат как «откуда он взялся» и «что теперь делать».

— Обычно звонки выглядят так: «Я нормальный человек, не употребляю наркотики, веду обычную жизнь, и у меня нашли гепатит. Я делал операцию, ходил к зубному врачу, но не помню, чтобы у меня когда-либо были симптомы», — рассказывает Никита Коваленко.

Большая часть пациентов, обратившихся в организацию, рассказала о проведенном переливании крови, хирургических манипуляциях и протезировании зубов.

— Многие заражаются из-за нестерильных инструментов, даже иногда в быту. Был случай, когда женщина, больная сахарным диабетом и гепатитом С, решила проверить уровень сахара в крови у своих троих детей и использовала один и тот же тестер. В результате она передала вирус детям, — вспоминает Коваленко.

Известны случаи, когда гепатиты передавались внутри больниц. Как говорит собеседник «Известий», уже есть доказанные случаи заражения во время трансплантации зубов. А в благовещенском онкоцентре более 100 детей подхватили вирус из-за нестерильного оборудования для капельниц.

Пациенты годами Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Вероятность заразиться гепатитом С в маникюрных салонах и салонах красоты еще выше, считает врач Нина Мамонова. Там может уделяться еще меньше внимания обработке инструментов, потому лучше всего посоветоваться с мастером, приобрести собственные и приносить их с собой.

Дорогая терапия

Специалисты, опрошенные «Известиями», отмечают: гепатит С — это заболевание, от которого можно вылечиться полностью. Поэтому, если человек узнает о таком диагнозе, паниковать не нужно — стоит просто спокойно запланировать обследование и лечение . По мнению Никиты Коваленко, слова президента могут повлиять на понимание этого.

Сегодня лекарства от гепатита доступны далеко не всем, объясняет эксперт. Согласно данным Роспотребнадзора, ежегодно в стране заражаются 45–65 тыс. человек, тогда как лечение получают всего 10–15 тыс.

— Лечение гепатита С относится к плановой медицинской помощи, и ввиду нехватки препаратов для всех пациентов в первую очередь их получают пациенты с тяжелым поражением печени. Остальные встают на учет и могут годами ждать своей очереди , — говорит собеседник «Известий».

Пациенты годами Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По данным опроса, проведенного сотрудниками общественной организации «Вместе против гепатита», 34% больных наблюдаются по поводу гепатита в обычных поликлиниках, где не могут получить необходимое обследование, а 10% вообще не обращаются к врачам. При этом 40% больных гепатитом имеют опыт лечения, но у 37% от этого числа он неудачный — из-за неправильно подобранной терапии.

— Проблема в том, что большая часть анализов, необходимых для подбора терапии, не входят в программу ОМС. Пациенту приходится проходить дорогостоящий (10–25 тыс. рублей) комплекс анализов за собственные деньги. Да и сами исследования проводятся не в каждом городе, — говорит Коваленко. — Это приводит к тому, что более 40% людей не знают генотип вируса, степень фиброза и у врача недостаточно информации чтобы подобрать терапию. Но если ее не назначить, рано или поздно у человека возникнет поражение печени и он умрет.

После постановки диагноза врачи должны направлять больных гепатитом в специализированные учреждения для прохождения терапии. Но на практике лекарства выдают не всем. Несколько раз получив отказ, человек перестает приходить в центр и наблюдаться у врача.

— Ситуация зависит от региона: где-то на лечение больных гепатитом С выделяется достаточно средств, где-то нет. Скажем, в Москве терапию получают почти, а в большинстве городов ее не хватает, — добавляет собеседник «Известий».

Пациенты годами Фото: ТАСС/Егор Алеев

По его словам, лекарства от гепатита С можно самостоятельно приобрести в аптеках, но они доступны не каждому. Самый дешевый курс обойдется пациенту в 180 тыс. рублей, дорогой — более чем в 600 тыс. При этом время лечения составит от двух месяцев до полугода.

Жизнь с гепатитом

Люди с гепатитом С могут жить без ограничений: заниматься спортом, есть любую еду, создавать семьи говорит врач Нина Мамонова. Вирус может передаться только от матери ребенку в родах, но это происходит довольно редко. На развитие плода вирус не влияет.

Они не заразны для окружающих — болезнь не передается в быту, например через общую посуду и другие предметы. Но нужно помнить, что колющие и режущие предметы у болеющего человека должны быть только своими (например, бритва, зубная щетка маникюрные принадлежности).

— Риск передачи гепатита при половом контакте невысок — около 5%, но он существует. Болезнь передается не только через кровь, но и через биологические жидкости человека, попадающие в ранки на слизистой, поэтому по возможности необходимо использовать барьерную контрацепцию, — отмечает Мамонова.

Узнав о диагнозе гепатита С, ни в коем случае не стоит откладывать поход к врачу и проведение необходимых диагностик. Нельзя заниматься самолечением или не заниматься им вообще — вирус никуда не уйдет из организма сам, хоть и может жить в нем долгие годы.