В России снизилась заболеваемость гепатитом С

Россияне стали реже заражаться гепатитом С. За последние три года заболеваемость опасным вирусом снизилась на 15,3%. Также заметно меньше стало «хроников» — на 9%. По словам экспертов, ситуация улучшилась из-за появления новых препаратов и схем лечения и благодаря тому, что больницы, салоны красоты и стоматологии практически полностью перешли на использование одноразовых инструментов. Однако многие больные до сих пор не знают о своем диагнозе, так как гепатит С проявляется не сразу.

За три года в России снизилось число новых зараженных гепатитом С. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре. Если в 2015 году уровень заболеваемости составлял 1,44 на 100 тыс. населения, то по итогам 2017-го — 1,22, то есть на 15,3% меньше.

Также значительно снизилось число тех, у кого обнаружили хронический гепатит С, — на 9% (34,68 на 100 тыс. населения в 2017-м против 38,06 в 2015-м).

Как пояснили в Роспотребнадзоре, если больной с острым гепатитом С вовремя обратится к врачу, есть все шансы на полное выздоровление. Хроническую же форму вылечить почти невозможно.

Гепатит С — вирусное заболевание, поражающее печень. Его называют «ласковым убийцей», так как болезнь проявляется не сразу и ее симптомы можно спутать с другими заболеваниями. Она также считается одной из распространенных причин цирроза и рака печени. Заражение возможно в том числе в медучреждениях, салонах красоты, при нанесении татуировок, если используются нестерильные инструменты.

По данным Росстата, по сравнению с 2000 годом число новых зараженных снизилось в 17,5 раза (с 21 на 100 тыс. населения).

— В стране сейчас принято пользоваться одноразовыми приборами в больницах, салонах красоты, стоматологиях, — отметил руководитель программ фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский. — Это помогает снизить уровень заражения среди населения, но остаются другие способы. Поэтому важно, чтобы больше внимания уделялось ранней диагностике.

Он добавил, что проблема с распространенностью гепатита С в России не решится до тех пор, пока медикаменты не станут доступны всем зараженным. Сейчас их нет в наличии по доступной цене, пояснил он.

В Минздраве «Известиям» рассказали, что пациенты получают лечение по ОМС в условиях дневного стационара. В программу госгарантий бесплатной медпомощи входит в том числе медикаментозная терапия. В ведомстве добавили, что «принимают меры, направленные на повышение осведомленности граждан о вирусе» и на выявление гепатита С на ранних стадиях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применять в составе комплексной терапии для лечения гепатита С два новых препарата. Один из них — даклатасвир — в этом году вошел в России в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). То есть цены на него регулирует государство. Однако стоимость упаковки все равно начинается от 100 тыс. рублей.

Препарат также закупается для лечения больных за счет бюджета. Согласно плану-графику Минздрава на 2018 год, на это планируется потратить около 18 млн рублей. Еще одно лекарство — софосбувир, которое ВОЗ считает эффективным, а врачи часто применяют в комбинации с даклатасвиром, в России не зарегистрировано.

— Раньше лечили только с применением разного рода интерферонов, стимулирующих иммунитет, в форме инъекций. Это лечение — большой стресс для организма, много побочных эффектов, — отметил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

По его словам, в России нет собственного производства новых химических медикаментов, поэтому лечение обходится крайне дорого, около 700 тыс. рублей за полугодовой курс.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Ирина Шестакова рассказала «Известиям», что назвать точное число больных гепатитом С невозможно, так как много зараженных не знают о наличии вируса в организме.

— Данные разнятся от 2 до 4 млн человек. Россияне не проходят тестирование на гепатит С, причина в том, что оно не входит в систему ОМС, люди не готовы платить, если не видят клинических проявлений. А гепатит С — болезнь, которая может никак не проявлять себя в течение нескольких лет, — пояснила она.

Схожая ситуация и в мире. По данным ВОЗ на 2015 год, лишь 20% зараженных вирусным гепатитом С знают о своем диагнозе.

Ранее «Известия» писали, что в России в 1,6 раза выросла заболеваемость острым гепатитом А. За январь–сентябрь 2017 года Роспотребнадзор зафиксировал 6,9 тыс. новых случаев. Эксперты отмечали, что помочь в борьбе с болезнью Боткина могла бы бесплатная вакцинация. К слову, от гепатита С вакцины до сих пор не существует.