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Жителей Карелии прививают от гепатита после вспышки кишечной инфекции

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Жителей поселка Чална, где была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, массово вакцинируют против гепатита А.

В населенном пункте было зарегистрировано 48 случаев заболевания. В 37 случаях болезнь выявили у детей до 17 лет. Лабораторные исследования показали, что шесть человек поразил норовирус, еще у двух человек диагностирован гастроэнтерит норовирусной и ротавирусной этиологии, сообщает ИА FlashNord.

В связи с массовой заболеваемостью медики начали проведение вакцинации против вирусного гепатита А. Прививочную кампанию планируется завершить до 1 марта.

Как ранее писал портал iz.ru, сообщения об отравлениях начали поступать 5 февраля. Предполагалось, что источником заболевания стала водопроводная вода. Сейчас в поселке проводится гиперхлорирование воды. По последним показателям водопроводная вода соответствует гигиеническим нормативам.

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