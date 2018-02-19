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Число заразившихся кишечной инфекцией в Карелии выросло до 47

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число случаев заболевания кишечной инфекцией в карельском поселке Чална выросло до 47, среди заразившихся — 36 детей. Такие данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.

Вспышка заболевания произошла в поселке Чална Пряжинского района республики. Сообщения об отравлениях поступают с 5 февраля. Предположительно, источником заболевания могла стать водопроводная вода.

«Зарегистрировано 47 случаев острой кишечной инфекции, 36 из которых — у детей до 17 лет. Все заболевшие получают амбулаторное лечение. По результатам лабораторной диагностики у шести человек установлена норовирусная инфекция, у двух человек — гастроэнтерит норовирусной и ротавирусной этиологии», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что кишечная инфекция была выявлена у 31 ребенка и 10 взрослых. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, взяты пробы воды из централизованного водопровода. На территории поселка введен карантин.

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