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Медики рассказали о состоянии отравившихся в детсаде Москвы детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичные врачи оценивают состояние отравившихся в детском саду детей как средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Шесть детей были госпитализированы в детские больницы Москвы с клиническими проявлениями заболевания: повышенная температура, вялость, рвота в течение одного-двух дней. На сегодняшний день пятеро детей находятся на стационарном лечении, всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе департамента.

Еще 14 пострадавших детей отправлены домой, они находятся под амбулаторным наблюдением медиков.

Как ранее сообщал портал iz.ru, московское управление Роспотребнадзора начало проверки в детском саду после острого кишечного отравления около 20 детей.

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