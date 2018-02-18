Медики рассказали о состоянии отравившихся в детсаде Москвы детей

Столичные врачи оценивают состояние отравившихся в детском саду детей как средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Шесть детей были госпитализированы в детские больницы Москвы с клиническими проявлениями заболевания: повышенная температура, вялость, рвота в течение одного-двух дней. На сегодняшний день пятеро детей находятся на стационарном лечении, всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе департамента.

Еще 14 пострадавших детей отправлены домой, они находятся под амбулаторным наблюдением медиков.

Как ранее сообщал портал iz.ru, московское управление Роспотребнадзора начало проверки в детском саду после острого кишечного отравления около 20 детей.