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Более 30 детей заразились кишечной инфекцией в Карелии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Карелии кишечной инфекцией заразился 31 ребенок и 10 взрослых. Вспышка зарегистрирована в поселке Чалне Пряжинского района республики.

Специалисты не исключают, что источником отравления могла стать водопроводная вода.

«Администрации Пряжинского национального муниципального района, МУП «Пряжинское КУМИ» предписано обеспечить население водой гарантированного качества для питьевых целей», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время госпитализирован один человек, остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Ранее администрация Чалны сообщила, что в поселке произошла авария на водопроводе, к которому подключены социальные объекты и жилые дома.

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