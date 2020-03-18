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Назван топ-5 наиболее пугающих россиян болезней

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Фото: Depositphotos
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Эксперты федерального медицинского консьержа «Этнамед» составили топ-5 болезней, которые вызывают у россиян наибольший страх. В телефонном опросе (результаты есть в распоряжении «Известий») с января по февраль приняли участие 5243 респондента.

В России граждане чаще всего боятся онкологических заболеваний (69% участников опроса). Чаще всего онкофобией страдают женщины. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от злокачественных опухолей составляет около 40%.

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Вторую строчку в списке болезней, которые вызывают у жителей России тревогу, занимает инсульт — 36%. У нас в стране это заболевание является одной из самых распространенных причин смерти.

На третьем месте в списке главных фобий россиян находится ВИЧ. Им боятся заболеть 30% респондентов, согласно результатам опроса. По данным Минздрава РФ, на сегодняшний день число ВИЧ-инфицированных в России составляет около 1 млн человек.

«Страх перед данным заболеванием связан с предвзятым отношением в обществе к носителям этого диагноза. По-прежнему принято считать, что ВИЧ — болезнь наркоманов и гомосексуалистов. Поэтому люди, страдающие этим заболеванием, скрывают свой диагноз, опасаясь осуждения и изоляции», — говорится в сообщении компании.

Болезни сердца пугают 26% участников опроса. Инфаркты занимают четвертое место в рейтинге заболеваний, которых боятся россияне. Список замыкает гепатит, которым опасаются заразиться 20% респондентов.

Согласно результатам опроса, основным способом профилактики заболеваний из топ-5, к которому прибегают россияне, является сдача анализов. Самый востребованный — это общий анализ крови, который является одним из основных инструментов для диагностики различных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических и других.

Ранее, 7 марта, стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить 1,2 млрд рублей для стимулирующих денежных выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

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