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Названы малозаметные признаки рака поджелудочной железы

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Фото: Depositphotos
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Некоторые признаки рака поджелудочной железы могут быть не очевидны и не восприниматься всерьез. Это грозит упущением драгоценного времени для лечения, отмечают специалисты.

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Портал MedikForum перечислил шесть малозаметных симптомов, которые могут свидетельствовать об онкологии.

Эксперты указали, что своевременное обнаружение злокачественной опухоли поджелудочной в 85% случаев дает шанс на выздоровление.

В первую очередь к врачу стоит обратиться в случае изменения цвета кожи и яблок глаз. Если они пожелтели, вероятно, опухоль мешает высвобождению желчи, так как при развитии рак поджелудочной влияет и на печень. Также обострение проблем с кожей может говорить о раке. Участки зудящей, воспаленной кожи могут появиться по всему телу.

Еще один опасный симптом — моча темного, почти коричневого цвета.

Кроме того, пройти обследование необходимо при стеаторее (избытке жира в кале). Этот признак сигнализирует о том, что пищеварительная система перестала расщеплять жиры из еды.

Пигментированный стул также может быть признаком рака поджелудочной. Неусвоенные жиры, сок поджелудочной железы и желчь делают фекалии неоднородного окраса.

Также к симптомам онкологии можно отнести тупую боль в верхней части живота, отдающую в спину. Чаще всего она обостряется ночью.

В феврале врач назвал простой способ снизить риск развития рака. Эксперт отметил, что для каждого вида онкологии характерны свои признаки, регулярные обследования у врачей помогут вовремя их распознать.

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