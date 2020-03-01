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Японские ученые научились выявлять рак с помощью червей

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Фото: Depositphotos
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Японские исследователи разрабатывают доступный способ выявления 15 видов онкологических заболеваний с помощью червей. Об этом рассказал генеральный директор компании Hirotsu Bio Science Inc Хироцу Такааки.

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По его словам, в основу метода была положена реакция червей нематод на химический раздражитель — они двигаются к тому запаху, который им нравится, и удаляются от того, который не любят.

Такааки пояснил, что обоняние нематоды в 1,5 раз острее, чем у собаки, они способны уловить тончайший запах, недоступный для приборов.

«За счет того, приблизятся ли черви к моче пациента или нет, мы сможем определить, есть ли у него рак», — цитирует главу компании «РИА Новости».

В процессе исследований выяснилось, что нематоды концентрируются в пробе мочи человека с онкологическим заболеванием, не проявляя интереса к моче здорового человека.

Такааки отметил, что этим способом на сегодняшний день можно определить 15 видов онкологии: рак желудка, толстой кишки, легких, груди, матки, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, пищевода, яичников, желчных путей и желчного пузыря, мочевого пузыря, почек, рак ротовой полости и глотки. Точность определения рака этим способом на момент сентября 2019 года составляет 86,8%.

Причем уже начиная с самых ранних стадий заболевания – нулевой или первой точность определения почти не меняется — около 85%.

Такааки добавил, что его компания работает над созданием особых видов червей, который могли бы определять определить конкретный вид онкологии, в том числе такой трудно диагностируемый вид, как рак поджелудочной железы. Он отметил, что эта работа может занять около двух лет.

Ранее в феврале сообщалось, что американские ученые из Университета здоровья Лома Линда в Калифорнии выявили связь между употреблением молочных продуктов и риском развития рака молочной железы.

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