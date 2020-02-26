Ученые нашли связь между употреблением молока и раком груди

Американские ученые из Университета здоровья Лома Линда в Калифорнии выявили связь между употреблением молочных продуктов и риском развития рака молочной железы. Результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные о рационе питания 53 тыс. здоровых женщин, которые наблюдались в течение восьми лет. Участницы тестирования заполняли пищевые опросники, а также указывали ряд других факторов, в том числе частоту употребления алкоголя, уровень физической активности, прием гормональных препаратов и других лекарств.

К концу наблюдения были зарегистрированы 1057 случаев развития опухолей груди. Специалисты выяснили, что более частое употребление молочных продуктов связано с большим риском развития рака. Отмечается, что возможной причиной этой связи может быть то, что в молоке содержатся половые гормоны, способствующие развитию опухолей.

При этом специалисты не выявили четких связей между онкологией и употреблением сыра и йогурта.

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