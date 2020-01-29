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Ученые выявили связь между использованием телефонов и онкологией

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Фото: Pixabay
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Специалисты Йельского университета обнаружили, что люди с генетическими вариациями в определенных генах наиболее подвержены риску развития рака щитовидной железы из-за излучения от сотовых телефонов. Об этом сообщает издание Medicalxpress.

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Результаты обследования более 900 человек показали, что в большей степени к онкологии предрасположены люди с определенным однонуклеотидным полиморфизмом (SNP), а активное использование сотовых телефонов в два раза увеличивает риск развития рака щитовидной железы.

«Наше исследование доказывает, что генетическая восприимчивость влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы», — заявил представитель Йельской школы общественного здравоохранения, доктор медицинских наук Явэй Чжан.

Он отметил, что дальнейшая работа в этой области поможет выявить подверженные риску группы населения. По словам Чжана, рост уровня заболеваемости раком щитовидной железы наблюдается не только в США, но и в других частях мира — в три раза чаще он встречается у женщин.

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