Прямой эфир

Врач рассказала о симптомах появления опухоли в области головы и шеи

0
Фото: depositphotos/photographee.eu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о симптомах рака в области головы и шеи.

Протез голоса: новый прибор спасет речь после удаления опухоли на щитовидке
Имплантат с функцией электростимуляции в первую очередь необходим пациентам с онкологическими заболеваниями

По ее словам, врача стоит посетить при обнаружении небольших опухолей или шишечек, а также неясных болей, при появлении неких выделений, белесых или красноватых образований на слизистой полости рта и языка.

Также тревожным сигналом может стать дискомфорт при глотании, шатание зубов без особой причины, а также рост старых и образование новых пигментных пятен. Острый отит на ровном месте без хронических заболеваний, заложенность носа и головные боли также могут послужить причиной для обращения к лору.

18 декабря сообщалось, что специалисты Американского общества клинической онкологии заявили, что риск заболевания раком молочной железы снижается при потере лишнего веса.

В Ставропольском крае ранее разработали уникальный препарат для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Речь идет о лечении глиобластомы, меланомы и карциномы легкого.

Также в декабре сообщалось, что онкология имeeт наследственный характер. Начать проверяться нужно за 10 лет до наступления возраста, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найдена причина развития клеток особо опасного рака
Названы способствующие быстрому развитию рака продукты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019