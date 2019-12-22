Врач рассказала о симптомах появления опухоли в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о симптомах рака в области головы и шеи.

По ее словам, врача стоит посетить при обнаружении небольших опухолей или шишечек, а также неясных болей, при появлении неких выделений, белесых или красноватых образований на слизистой полости рта и языка.

Также тревожным сигналом может стать дискомфорт при глотании, шатание зубов без особой причины, а также рост старых и образование новых пигментных пятен. Острый отит на ровном месте без хронических заболеваний, заложенность носа и головные боли также могут послужить причиной для обращения к лору.

18 декабря сообщалось, что специалисты Американского общества клинической онкологии заявили, что риск заболевания раком молочной железы снижается при потере лишнего веса.

В Ставропольском крае ранее разработали уникальный препарат для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Речь идет о лечении глиобластомы, меланомы и карциномы легкого.

Также в декабре сообщалось, что онкология имeeт наследственный характер. Начать проверяться нужно за 10 лет до наступления возраста, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.