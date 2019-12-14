Прямой эфир

Названы способствующие быстрому развитию рака продукты

0
Фото: Global Look Press/Paul Williams/imageBROKER.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Быстрому распространению в организме злокачественных клеток может способствовать насыщенная жирами пища. К такому выводу пришли специалисты из Дартмутского онкологического центра, пишет Medical Xpress.

Не бояться, а лечить: чем опасны тревоги, связанные с раком
В России запустили проект против канцерофобии. Специалисты объясняют, откуда она берется, может ли помешать победить болезнь и как с ней справиться

По данным медиков, рацион питания с высоким содержанием жиров, а также ожирение увеличивают риск рака молочной железы и ухудшают прогнозы на выздоровление среди пациентов с онкологическими заболеваниями.

Исследование показало, что раковые клетки способны задействовать жиры для своего роста.

«Клетки рака могут поглощать большие количества жира из крови, используя неожиданный механизм поглощения жировых частиц. В итоге происходит метаболическое перепрограммирование клеток», - отметил один из авторов работы онколог Уильям Кинлоу.

По его словам, поглощая большое количество жира, раковые клетки становятся неуязвимыми для лекарств.

Таким образом, чем больше человек употребляет жирной пищи и набирает вес, тем быстрее могут распространяться в организме раковые клетки.

20 ноября ученые назвали основную причину возникновения рака. Они отметили, что порядка 20% всех злокачественных опухолей связаны с инфекциями, вирусами или бактериями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Бразилии предположил у себя наличие рака
Препарат для лечения трех видов рака создали на Ставрополье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019