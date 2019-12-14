Названы способствующие быстрому развитию рака продукты

Быстрому распространению в организме злокачественных клеток может способствовать насыщенная жирами пища. К такому выводу пришли специалисты из Дартмутского онкологического центра, пишет Medical Xpress.

По данным медиков, рацион питания с высоким содержанием жиров, а также ожирение увеличивают риск рака молочной железы и ухудшают прогнозы на выздоровление среди пациентов с онкологическими заболеваниями.

Исследование показало, что раковые клетки способны задействовать жиры для своего роста.

«Клетки рака могут поглощать большие количества жира из крови, используя неожиданный механизм поглощения жировых частиц. В итоге происходит метаболическое перепрограммирование клеток», - отметил один из авторов работы онколог Уильям Кинлоу.

По его словам, поглощая большое количество жира, раковые клетки становятся неуязвимыми для лекарств.

Таким образом, чем больше человек употребляет жирной пищи и набирает вес, тем быстрее могут распространяться в организме раковые клетки.

20 ноября ученые назвали основную причину возникновения рака. Они отметили, что порядка 20% всех злокачественных опухолей связаны с инфекциями, вирусами или бактериями.