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Препарат для лечения трех видов рака создали на Ставрополье

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Фото: TASS/DPA/Sven Hoppe
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В Ставропольском крае разработали уникальный препарат для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Авторы разработки — специалисты Северо-Кавказского федерального университета.

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Речь идет о лечении глиобластомы, меланомы и карциномы легкого. Синтезированный препарат эффективно лечит клетки, зараженные этими видами онкологии, сообщает «РИА Новости». С 2011 года,созданы несколько видов препаратов. Самый эффективный получил рабочее название «Акс-236». Он не только только убивает заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток. В итоге они вылечиваются и их не нужно выводить из организма.

Вещество прошло лабораторные испытания. Использование его на грызунах показало, что по активности оно не уступает цисплатину, часто применяемому против рака. Однако новое вещество менее токсичное, так как не содержит металла, а так же менее дорогое.

При хороших показателях испытаний на других животных через два-три года разработками ставропольских ученых могут начать лечить людей. Одна из иностранных компаний выступила инвестором дальнейшей работы над препаратом.

Ранее в декабре сообщалось, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.

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