Ученые выявили связь между красками для волос и раком молочной железы

Краски и химические выпрямители для волос повышают риск развития рака молочной железы. Об этом пишет журнал International Journal of Cancer 3 декабря.

Ученые из национального института здоровья проанализировали данные больше 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах участвовали в исследовании Sister Study, посвященного изучению влияния окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы. У всех участниц была сестра, у которой диагностировали данное заболевание, но они сами на момент исследования были здоровы.

Выяснилось, что у женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, вероятность развития рака была выше на 9% по сравнению с теми, кто ее не использовал. Ученые объясняют это наличием в постоянных красителях веществ, разрушающих эндокринную систему, а также канцерогенов.

Отмечается, что для средств, которые временно изменяют цвет волос, подобных рисков не выявлено.

«Мы однозначно видим риск развития рака молочной железы, который связан с использованием краски для волос, особенно у тех, кто часто ею пользуется», — цитирует слова руководителя исследования Александры Уайт «РИА Новости».

Исследователи установили, что риск развития заболевания у тех, кто использовал химические выпрямители для волос каждые пять–восемь недель, увеличивался на 30% по сравнению с теми, кто никогда ими не пользовался.

В обоих случаях чем чаще женщины пользовались краской или выпрямителем, тем больше становился риск.

Ученые отметили, что выводы, к которым они пришли, предварительные и необходимо учитывать влияние прочих факторов.

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