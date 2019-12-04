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Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Александр Аллахвердян раскрыл правило, по которому можно спрогнозировать возраст возможного возникновения рака. Об этом он рассказал в интервью газете «Подмосковье сегодня».

Врач напомнил, что онкология имеет наследственный характер и начать проверятся, по его словам, нужно за десять лет до наступления возраста, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.

«Например, если один из ваших родителей умер от рака в 56 лет, то стоит более внимательно следить за своим здоровьем с 46 лет», — пояснил специалист.

Аллахвердян отметил, что лучшим способом снизить риск онкологии является поддержание здорового образа жизни.

Кроме того, специалист порекомендовал проходить регулярные обследования — делать флюорографию раз в год, сдавать анализы крови. Женщинам Аллахвердиев посоветовал посещать гинеколога каждые полгода, а также еженедельно проверять молочные железы на наличие образований.

Ранее в декабре ученые назвали восемь продуктов, которые помогут снизить риск возникновения рака.

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