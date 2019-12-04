Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак

Руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Александр Аллахвердян раскрыл правило, по которому можно спрогнозировать возраст возможного возникновения рака. Об этом он рассказал в интервью газете «Подмосковье сегодня».

Врач напомнил, что онкология имеет наследственный характер и начать проверятся, по его словам, нужно за десять лет до наступления возраста, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.

«Например, если один из ваших родителей умер от рака в 56 лет, то стоит более внимательно следить за своим здоровьем с 46 лет», — пояснил специалист.

Аллахвердян отметил, что лучшим способом снизить риск онкологии является поддержание здорового образа жизни.

Кроме того, специалист порекомендовал проходить регулярные обследования — делать флюорографию раз в год, сдавать анализы крови. Женщинам Аллахвердиев посоветовал посещать гинеколога каждые полгода, а также еженедельно проверять молочные железы на наличие образований.

Ранее в декабре ученые назвали восемь продуктов, которые помогут снизить риск возникновения рака.