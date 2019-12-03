Названо восемь продуктов с противораковыми свойствами

Исследования ученых показали, что некоторые растительные соединения обладают противораковыми свойствами. Портал MedikForum назвал восемь продуктов, которые помогут снизить риск возникновения рака.

В список вошли яблоки, которые содержат полифенолы — соединения, предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания и инфекции. Кроме того, они обладают противоопухолевыми свойствами. По данным, опубликованным в 2018 году в журнале «Анализ продуктов питания и медикаментов», яблочный полифенол флоретин способен «значительно ингибировать рост клеток рака молочной железы, но не влиять на нормальные клетки».

В материале также упоминаются крестоцветные овощи — брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста. Они содержат сульфорафан, который способен сокращать рост раковых клеток и запускать процесс гибели клеток в раковых опухолях.

В список продуктов, снижающих риск возникновения онкологических заболеваний, вошли морковь, рыбий жир, орехи, бобовые, кофе и кетчуп.

В моркови содержится бета-каротин, который играет важную роль в поддержке иммунной системы. Рыбий жир содержит жирные кислоты, ингибирующие в организме процессы воспаления.

Употребление в пищу кетчупа, томатного сока, томатной пасты и других продуктов из вареных помидоров существенно снижает вероятность развития рака предстательной железы. По мнению ученых, важную роль в этом играет содержащийся в помидорах антиоксидант ликопин.

Кофе снижает опасность цирроза печени на 25%, а также уменьшает риск заболевания рака печени на 40%.

Ранее врачи рассказали о разрушающих сосуды вредных привычках. Так, на первом месте стоит курение, которое приводит к сжиманию сосудов.