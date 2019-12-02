Москвичам напомнили о важности диспансеризации

Медицинское обследование следует проходить регулярно, поскольку оно позволяет выявить заболевания на ранних стадиях развития. Об этом 2 декабря сообщает сайт мэра Москвы со ссылкой на слова замглавы столичного департамента здравоохранения Елены Богородской.

По словам специалиста, некоторые заболевания протекают бессимптомно, поэтому выздоровление человека зависит от того, когда именно человек получил профессиональную медицинскую помощь, сообщает «Федеральное агентство новостей». Это касается, например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. Богородская отметила, что пациенту в ходе диспансеризации специалисты назначают ряд анализов и исследований в зависимости от его возраста.

Как отмечает «Москва 24», участие в диспансеризации могут принять все москвичи старше 18 лет. Уточняется, что до 39 лет сделать это можно раз в три года (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет), а начиная с 40 лет диспансеризацию необходимо проходить каждый год.

По данным РИАМО, с начала 2019 года диспансеризацию прошли уже около 2 млн человек. Из них более 430 тыс. горожан сделали это в павильонах «Здоровая Москва», которые с июня по октябрь работали в 46 зонах отдыха столицы.

В июле стало известно, что у россиян может появиться дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.