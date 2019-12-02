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Москвичам напомнили о важности диспансеризации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Медицинское обследование следует проходить регулярно, поскольку оно позволяет выявить заболевания на ранних стадиях развития. Об этом 2 декабря сообщает сайт мэра Москвы со ссылкой на слова замглавы столичного департамента здравоохранения Елены Богородской.

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По словам специалиста, некоторые заболевания протекают бессимптомно, поэтому выздоровление человека зависит от того, когда именно человек получил профессиональную медицинскую помощь, сообщает «Федеральное агентство новостей». Это касается, например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. Богородская отметила, что пациенту в ходе диспансеризации специалисты назначают ряд анализов и исследований в зависимости от его возраста.

Как отмечает «Москва 24», участие в диспансеризации могут принять все москвичи старше 18 лет. Уточняется, что до 39 лет сделать это можно раз в три года (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет), а начиная с 40 лет диспансеризацию необходимо проходить каждый год.

По данным РИАМО, с начала 2019 года диспансеризацию прошли уже около 2 млн человек. Из них более 430 тыс. горожан сделали это в павильонах «Здоровая Москва», которые с июня по октябрь работали в 46 зонах отдыха столицы.

В июле стало известно, что у россиян может появиться дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

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