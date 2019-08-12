Минтруд подготовил законопроект о выходном для диспансеризации

Минтруд подготовил законопроект о предоставлении работающим россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом 12 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В связи с этим законопроектом предлагается дополнение Трудового кодекса нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — говорится в сообщении.

Работодатели, в свою очередь, смогут требовать от сотрудников подтверждения посещения врачей. Такая обязанность может быть прописана в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

На данный момент предусмотрено выделение одного дня на диспансеризацию раз в три года. Теперь же оплачиваемый выходной предлагается предоставлять только работникам старше 40 лет и ежегодно. Изменения в законодательство могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

Об инициативе стало известно 15 июля. При этом в Академии труда и социальных отношений выступали за выделение двух или трех выходных, так как некоторые обследования требуют проведения сложных анализов, а бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко отмечал, что на обход врачей не хватит и недели.

6 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Глава государства Владимир Путин в конце июля поручил сделать диспансеризацию доступной и не «гонять людей за тридевять земель».