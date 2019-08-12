Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда. Об этом говорится на сайте ФНПР 12 августа.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — приводятся слова замглавы департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елены Косаковской.

Косаковская отметила мировую тенденцию на снижение продолжительности рабочего дня. По ее словам, сокращение рабочей недели входит в топ-5 самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Однако сегодня предприятия реализуют эту инициативу «не из лучших побуждений», а именно «в связи с финансовыми трудностями» и с последующим сокращением зарплаты.

Свои предложения по внедрению сокращенной рабочей недели ФНПР направила в Минтруд.

О возможном сокращении рабочей недели ранее в июне заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на 108-й Международной конференции труда в Женеве. Тогда он допустил переход на «четырехдневку», а также введение гибких графиков, удаленной работы и вызова сотрудников по мере необходимости.

Однако по результатам опроса ВЦИОМа, 48% россиян не поддерживают сокращение рабочей недели. Однозначно одобряют инициативу 29% респондентов, большинство из них — жители крупных городов в возрасте от 25 до 34 лет.