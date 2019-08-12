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Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате

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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда. Об этом говорится на сайте ФНПР 12 августа.

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«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — приводятся слова замглавы департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елены Косаковской.

Косаковская отметила мировую тенденцию на снижение продолжительности рабочего дня. По ее словам, сокращение рабочей недели входит в топ-5 самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Однако сегодня предприятия реализуют эту инициативу «не из лучших побуждений», а именно «в связи с финансовыми трудностями» и с последующим сокращением зарплаты.

Свои предложения по внедрению сокращенной рабочей недели ФНПР направила в Минтруд.

О возможном сокращении рабочей недели ранее в июне заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на 108-й Международной конференции труда в Женеве. Тогда он допустил переход на «четырехдневку», а также введение гибких графиков, удаленной работы и вызова сотрудников по мере необходимости.

Однако по результатам опроса ВЦИОМа, 48% россиян не поддерживают сокращение рабочей недели. Однозначно одобряют инициативу 29% респондентов, большинство из них — жители крупных городов в возрасте от 25 до 34 лет.

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