Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что диспансеризация граждан должна стать доступной и что для ее прохождения не нужно «гонять людей за тридевять земель». Стенограмма беседы 30 июля опубликована на сайте Кремля.

Лимаренко рассказал президенту о том, что власти региона решили обеспечить стопроцентную диспансеризацию региона, чтобы увеличить продолжительность жизни населения. По словам врио губернатора, это вопрос дисциплины и в Сахалинской области уже задействованы 25 передвижных высокотехнологичных комплексов для диспансеризации, где люди проходят обследования.

«Вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и всё», — ответил глава страны.

Он добавил, что услуги мобильных комплексов нужно внедрять лишь там, где без них невозможно провести обследование, а в остальных случаях необходимо восстанавливать и совершенствовать устаревшие здания учреждений здравоохранения или строить новые.

29 июля стало известно, что Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.