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Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Соответствующее поручение он дал на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым в понедельник, 29 июля, сообщает «Газета.ру».

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«Наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было в ходе последней «прямой линии», на необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Давайте с этого начнем. Прошу обратить на это особое внимание», — цитирует Путина «РИА Новости».

Артемьев отметил, что «многолетняя история», позволявшая регионам завышать тарифы в сфере ЖКХ, завершена. На это президент ответил, что если бы она была завершена, граждане не жаловались бы на рост тарифов.

Во время «прямой линии» с президентом, которая состоялась 20 июня, житель Омска рассказал о необоснованном завышении тарифа на вывоз мусора. При этом, по словам мужчины, живущего в частном секторе, фактически бытовые отходы не вывозятся. В тот же день Следственный комитет России начал проверку в связи с этим сообщением. Кроме того, антимонопольная служба уже выписала предписание, чтобы омское правительство снизило размер коммунальных выплат, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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