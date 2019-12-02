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Онкологический центр для ВС РФ создадут на базе госпиталя Бурденко

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Фото: commons.wikimedia.org
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Онкологический центр для Вооруженных сил РФ будет создан на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко к 2025 году, сообщил заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда».

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Он уточнил, что силовые ведомства ведут «целенаправленную работу по повышению эффективности системы медицинского обеспечения войск и сил», опираясь на современные тенденции и достижения медицинской науки и практики. В этой связи в рамках национального проекта «Здравоохранение» разработаны направления развития онкологической и кардиологической помощи в ВС РФ.

«Их реализация позволит к 2025 году иметь в составе военной медицинской службы четыре сосудистых центра, центры обработки и анализа электрокардиографии на базе военных клинических госпиталей округов, онкологический центр на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко», — сообщил Попов.

Также, по его словам, ведомство намерено создать 12 центров амбулаторной онкологической помощи при госпиталях и 25 первичных онкологических кабинетов при поликлиниках.

Кроме того, Минобороны при содействии заинтересованных федеральных органов намерено улучшить порядок медицинского обеспечения.

В Липецкой области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2023 года появятся шесть центров амбулаторной онкологической помощи.

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