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Кардиологи определили причину развития рака сердца

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Специалисты из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета выявили основную причину развития рака сердца. По мнению ученых, развитию онкологического заболевания способствует генетика.

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Как пишет Medical Xpress, болезни сердца являются самой распространенной причиной смертей в США. При этом опухоль появляется в сердце крайне редко — каждый год фиксируется около 1,38 случая на 100 тыс. человек.

«У кардиохирурга за всю практику может встретиться один такой случай. Большинство опухолей в сердце — около 75% — являются доброкачественными», — поясняет кардиохирург центра, доктор Моника Леха.

По ее словам, появление злокачественной опухоли в большинстве случае обусловлено генетикой.

Редкость сердечной онкологии, как уточняет профессор Мичиганского университета Скотт Шутце, связана со строением сердца. Дело в том, что сердечная мышца состоит из соединительной ткани, тогда как рак чаще всего поражает эпителиальную, которая выстилает простату, пищевод и поджелудочную железу.

26 февраля стало известно, что российские ученые нашли новый способ выявления рака мозга. Речь идет о терагерцевом излучении, позволяющем в четыре раза быстрее получать информацию о границах опухоли и степени ее злокачественности прямо во время операции.

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