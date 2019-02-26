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В России нашли новый способ диагностики рака мозга

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
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Российские ученые предложили новый способ выявления рака мозга. Речь идет о терагерцевом излучении, позволяющем в четыре раза быстрее получать информацию о границах опухоли и степени ее злокачественности прямо во время операции. Об этом «Известиям» рассказали специалисты из МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и Института общей физики им. А.М. Прохорова.

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В настоящее время хирургическое лечение опухолей мозга осложняется невозможностью четкого определения границ новообразования. Из-за этого фрагменты раковых клеток могут остаться в организме человека даже после операции, вызвав впоследствии повторное заболевание.

Новый метод позволит повысить эффективность лечения и выживаемость пациентов. Кроме того, использование подобного излучения поможет снизить длительность хирургического вмешательства и затраты на диагностику.

Способ уже прошел испытания на фрагментах опухолей человеческого мозга и доказал свою достоверность и универсальность. Однако на его внедрение может уйти около 10 лет.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 27 февраля.

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