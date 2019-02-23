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Названа причина быстрого развития рака у мужчин

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Онкологи из школы медицинских наук Рутгерса с помощью компьютерных исследований обнаружили в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген NSD2, который способствует распространению рака в организме, сообщает 22 февраля издание Medicalxpress.

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После определения гена ученые провели эксперимент. Подопытным мышам отключили NSD2 в результате чего распространение опухоли сократилось.

Доцент школы медицинских наук Рутгерса и научный сотрудник онкологического института Нью-Джерси (США) Антонина Митрофанова пояснила, что при выявлении рака врачи не могут точно спрогнозировать динамику развития опухоли. Манипуляции с выявленным геном должны помочь в решении этой проблемы.

«Если мы сможем определить во время постановки диагноза, как и будет ли распространяться заболевание, то мы сможем быстро начать нужное лечение и уменьшить вероятность распространения рака», — рассказала она.

Митрофанова добавила, что в настоящее время ученые заняты изучением потенциального лекарственного средства, которое сможет блокировать NSD2.

22 февраля главный уролог Минздрава РФ, профессор Дмитрий Пушкарь заявил, что благодаря современным методам диагностики в России увеличилась выявляемость рака предстательной железы на ранних стадиях.

9 февраля ученые назвали главную причину появления рака простаты.

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