В России возросла выявляемость рака простаты

Благодаря современным методам диагностики в России увеличилась выявляемость рака предстательной железы на ранних стадиях. Об этом сообщил главный уролог Минздрава РФ, профессор Дмитрий Пушкарь.

По его словам, рак простаты является самым распространенным видом онкологии у мужчин в мире. При этом ранее выявление этого заболевания может помочь полностью его вылечить.

«Самое главное, что сегодня уровень урологии в стране такой, что мы можем в принципе понимать, что каждый уролог в РФ может диагностировать рак простаты на самом современном уровне, что очень важно», –– цитирует его «РИА Новости».

Пушкарь призвал мужчин внимательнее относиться к своему здоровью и вести подвижный образ жизни.

9 февраля ученые назвали главную причину появления рака простаты.