Прямой эфир

В России возросла выявляемость рака простаты

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благодаря современным методам диагностики в России увеличилась выявляемость рака предстательной железы на ранних стадиях. Об этом сообщил главный уролог Минздрава РФ, профессор Дмитрий Пушкарь.

По его словам, рак простаты является самым распространенным видом онкологии у мужчин в мире. При этом ранее выявление этого заболевания может помочь полностью его вылечить.

«Самое главное, что сегодня уровень урологии в стране такой, что мы можем в принципе понимать, что каждый уролог в РФ может диагностировать рак простаты на самом современном уровне, что очень важно», –– цитирует его «РИА Новости».

Пушкарь призвал мужчин внимательнее относиться к своему здоровью и вести подвижный образ жизни.

9 февраля ученые назвали главную причину появления рака простаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Писатель Стивен Фрай болен раком простаты и в январе перенес операцию
В России научились диагностировать рак за 20 секунд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017