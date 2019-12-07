Ученые назвали ранее неизвестную причину рака

Некодирующая последовательность белков ДНК, часто именуемая как «мусорная ДНК», влияет на риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришла международная группa ученыx. Результаты иx исследования опубликованы в журналe British Journal of Cancer.

Специалисты проанализировали болеe шести млн вариаций генов в 13 различных тканях тела человека. Таким образом они пытались выяснить, существует ли взаимосвязь между наличием определенного отличия последовательности ДНК и определенным поведением генов.

В результате выяснилось, что некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Исследователям также удалось определить, что такие вариации в основном встречаются в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов.

Исследователи планируют продолжить изучение ДНК для разработки системы искусственного интеллекта, чтобы усовершенствовать прогнозирование риска развития рака.

Ранее американские ученые выяснили, что небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком.