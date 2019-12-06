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Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина

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Фото: Global Look Press/H.-D. Falkenstein
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Небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком. Об этом следует из исследования Национальных институтов здравоохранения США, которое было опубликовано на сайте JAMA Network.

Ученые изучили информацию о более чем 140 тыс. граждан США, которую собирали в течение 12,5 года. В результате им удалось установить, что употребление аспирина от одного до трех раз в неделю позволяло снизить смертность после развития рака простаты, легких, яичника, толстого кишечника и прямой кишки.

При этом закономерность обнаружили только у людей с нормальным весом. В случае если вес испытуемых был выше или ниже нормы, такого эффекта не наблюдалось. Исследователи намерены продолжить исследования для выявления закономерности между эффектом аспирина и индексом массы тела.

3 декабря стало известно, что ученые из национального института здоровья проанализировали данные больше 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет и выяснили, что краски и химические выпрямители для волос повышают риск развития рака молочной железы.

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