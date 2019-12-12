Президент Бразилии предположил у себя наличие рака

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что, вероятно, болен раком кожи.

Как пишет 11 декабря Reuters, после медосмотра политик сообщил, что врачи удалили у него из уха родинку. На основании этого он и сделал выводы об опасном заболевании.

Кроме того, медики посоветовали ему отменить поездку в Сальвадор из-за истощения организма. При этом в целом свое самочувствие президент описал как хорошее.

10 декабря сообщалось, что Болсонару назвал отродьем 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг и выразил недоумение из-за того, что СМИ о ней слишком много говорят.