Найдена причина развития клеток особо опасного рака

Исследователи Научно-исследовательского института Детского медицинского центра (CRI) в штате Юта (США), ответили на вопрос, почему определенные клетки меланомы с большей вероятностью распространяются по организму. Это открывает новый путь лечения и может быть использовано для сокращения доли пациентов, у которых можно задержать развитие меланомы третьей стадии до смертельной четвертой стадии.

Как отмечается в сообщении на сайте MedicalXpress, между меланомами есть внутренние различия по способности метастазировать. «Некоторые из них являются эффективными метастазаторами, которые легко образуют отдаленные опухоли, независимо от того, вы их извлекаете хирургическим путем или нет, в то время как другие являются неэффективными метастазаторами, которые распространяются медленнее и которые могут быть вылечены хирургическим путем», — объяснил директор CRI и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза (HHMI) доктор Шон Моррисон.

«Поскольку метастазирование является основным фактором, определяющим ход болезни и успех лечения, мы в течение нескольких лет концентрировались на понимании того, почему некоторые клетки меланомы лучше поддаются лечению, чем другие», — добавил медик.

По данным ученых, клетки, склонные к метастазированию, поглощают много молочной кислоты. Они несут на своей поверхности большое количество переносчиков молочной кислоты. Лактат позволяет клеткам усиливать выработку антиоксидантов, что помогает им выживать в крови. Это согласуется с клиническими данными.

Эксперименты на грызунах установили, что в ходе лечения мышей ингибитором MCT1, наблюдалось меньшее количество клеток меланомы в крови и меньшее количество метастазирующих опухолей. Аналогичный подход может уменьшить риск возникновения вторичных опухолей у человека, полагают исследователи.